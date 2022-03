Kaj se dogaja z vašim telesom, če spite goli?

Pižame so v naši kulturi prisotne že stoletja. K nam so pred mnogimi leti prispele z vzhoda (beseda pižama izvira iz perzijskih besed pāy za nogo in jāma za oblačilo) in absolutno nihče ne more zanikati njihove praktičnosti in udobja. Morda še ne veste, ampak vaša pižama lahko močno vpliva na kakovost vašega spanca. Tukaj je nekaj stvari, ki jih morate upoštevati, ko izbirate pižamo.

Bombaž

Ta naravna tkanina je mehka in naravno hladi, zato je odlična izbira za toplejše noči. Vendar bombaž ne opravi »dobrega dela« pri odstranjevanju vlage in lahko postane neprijeten, če ste nagnjeni k nočnemu potenju.

Svila

Ta razkošna tkanina je mehka in udobna ter odlično uravnava telesno temperaturo. Lahko vas ogreje v mrzlih nočeh in ohladi v toplih nočeh. Vendar pa je svila lahko spolzka, poleg tega pa je draga in zahteva kemično čiščenje.

Lan

Pižame iz čistega lana so zelo mehke in udobne. Ta tkanina ima tudi naravne lastnosti vpijanja toplote in vlage, zaradi česar je idealna. Vendar pa se hitreje mečka in je na splošno dražja od bombaža.

Kaj se zgodi, če spite goli?

Spanje brez oblačil omogoča vaši koži dihanje in odpravi vse, kar bi lahko motilo vaš pretok krvi. Posledično lahko spanje brez oblačil pomaga izboljšati cirkulacijo po telesu, kar koristi vašemu srcu in mišicam ter zmanjša tveganje za nastanek glivičnih okužb ali draženja kože. Spanje brez oblačil vas tudi ohladi, kar lahko izboljša hitrost vašega metabolizma in vam pomaga pri izgorevanju maščob. Če se počutite neprijetno ali se znojite, ko spite goli, je lahko težava v vaši okolici. Sveža posteljnina, drugačna barva sten spalnice ali nova vzmetnica so odlične možnosti za izboljšanje kakovosti spanca, piše mondo.rs.