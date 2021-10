Kaj se bo zgodilo, če boste vsak dan pojedli strok česna

Česen je zaveznik zdravja, najučinkovitejši pa je, kadar je surov zaužit na prazen želodec. Ob tem je treba opozoriti, da ga tako smejo uživati le osebe, ki s tem organom prebavil nimajo težav. Kaj se bo zgodilo, če boste vsak dan na prazen želodec pojedli strok česna?

Nižji krvni tlak in boljša odpornost

Ena od prednosti uživanja česna je nižanje krvnega tlaka. Zato je primeren za vse, ki imajo povišanega, saj ga pomaga ohranjati v primernih vrednostih, in to brez stranskih učinkov, ki jih imajo sintetična zdravila. Česen preprečuje in zdravi telesna vnetja ter blaži njihove posledice. Izjemno koristen je za osebe, ki trpijo za artritisom. Česen ob tem varuje pred pretiranim množenjem glivic, bakterij in pred vsemi bakterijskimi okužbami. Slaba odpornost je dandanes običajen pojav, česen pa krepi imunski sistem.

Koristne snovi

En strok vsebuje približno 12 miligramov kalija, 5 miligramov kalcija in več kot 100 žveplovih spojin, prav te pa so med najbolj zdravilnimi sestavinami česna.