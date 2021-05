Kaj se bo zgodilo, če boste vsak dan jedli gobe

Rezultati raziskave inštituta za raziskovanje raka Penn State so pokazali, da lahko z zaužitjem 18 gramov gob na dan (ena srednje velika goba) verjetnost nekaterih oblik raka zmanjšamo za 45 odstotkov. To so ugotovili z analizo 17 različnih raziskav, objavljenih med letoma 1966 in 2020 ter potrdili povezavo med rednim uživanjem gob in manjšo verjetnostjo rakavih obolenj, zlasti raka dojke. Odkrili so, da lahko snovi iz gob preprečujejo razvoj in rast nekaterih malignih celic. Kot domnevajo strokovnjaki, so za to zaslužni vitamini, antioksidanti in druge hranljive snovi. Edinstvena sestava »Gobe so največji prehranski vir ergotioneina, antioksidanta, ki pozitivno deluje na telo. Med drugim je povezan z manjšo verjetnostjo raka dojk, prostate in materničnega vratu ter z boljšimi mentalnimi funkcijami, ob tem varuje pred prezgodnjim staranjem, saj ohranja raven kolagena v organizmu ter preprečuje nastanek gub,« je povedal avtor študije John Richie. Kot je dodal, so enako zdrave vse vrste užitnih gob, bodo pa nadaljnje študije nedvomno odkrile več mehanizmov, kako snovi iz njih vplivajo na različne oblike malignih obolenj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: