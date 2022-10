Kaj se bo zgodilo, če boste pili zlato mleko

Zlato mleko izvira iz Indije, kjer se že dolgo uporablja v ajurvedi, vse bolj pa se uveljavlja tudi na drugih delih našega planeta. Kaj to sploh je, zakaj je odličen nadomestek kave, zakaj je primerno tudi za lahko noč in kako vse vpliva na zdravje, je pojasnila prehranska strokovnjakinja Sarah Steele.

Kaj je zlato mleko?

To je pijača živo rumene barve. Okusna je topla, hladna ali vroča. V bistvi gre za mleku (kravjemu, kozjemu ali rastlinskemu) dodane začimbe, ki imajo številne pozitivne učinke na zdravje.

Kaj vse zmore?

Premaguje vnetja

V zlatem mleku glavno vlogo igrajo tri začimbe: ingver, cimet in kurkuma. Vse tri delujejo protivnetno. Zlasti to velja za kurkumin, snov iz kurkume, ki premaguje proste radikale in posledice njihovega delovanja v telesu. Čeprav je učinek ingverja in cimeta nekoliko manjši, se tudi ti začimbi ponašata z antioksidativnim in terapevtskim učinkom.

Izboljšuje razpoloženje

Več raziskav je pokazalo, da kurkuma pomaga pri blaženju simptomov depresije. Nihče sicer ne trdi, da ima glede tega magično moč in da jo lahko odpravi, nedvomno se je glede tega treba posvetovati z zdravnikom, a uživanje zlatega mleka je lahko kamenček v mozaiku zdravljenja te tegobe.

Pomaga prebavi

Res je, da kurkuma med začimbami v zlatem mleku požanje največ zaslug, vendar tudi ingver igra svojo vlogo. Ta je med drugim že dolgo znan kot zaveznik dobre prebave, saj blaži prebavne krče in slabost ter preprečuje bruhanje. Prav tako pospešuje prebavo in s tem spodbuja izločanje strupenih snovi iz želodca in drugih delov prebavil ter tudi tako omili nevšečnosti, ki jih te povzročajo. Če imate torej pogosto prebavne težave, je zlato mleko lahko vaš velik zaveznik.

Krepi odpornost

Kurkumin ima protivirusno, protibakterijsko in protiglivično moč kar pomeni, da pomaga odpornosti v zaščiti pred raznimi akutnimi okužbami.

Lahko zniža krvni sladkor

Glede tega bodo sicer potrebne nadaljnje študije, a nekatere so že nakazale, da lahko kurkuma, cimet in ingver znižajo količino sladkorja v krvi.

Izboljšuje spanec in premaguje tesnobnost

Osebe, ki imajo težave s tesnobo, ter zato slabo spijo, bi morda morale razmisliti o vključitvi zlatega mleka v svojo dnevno rutino. Tem se priporoča uživanje pred spanjem, saj kurkumin spodbuja sproščanje serotonina, več tega v telesu pa zagotavlja boljši spanec.

Zavira staranje

Znova je v ospredju kurkumin, ki vsebuje številne polifenole, ti pa sodelujejo pri obnovi celic, kar pomeni, da se uspešno borijo proti posledicam staranja, pa tudi gubam.

Izboljšuje delovanje možganov

Še en dober učinek zlatega mleka: varuje pred propadanjem kognitivnih funkcij, za kar je znova zaslužen kurkumin. Povedano preprosto: s pitjem zlatega mleka bosta spomin in koncentracija boljša, prav tako bo manj verjetnosti za alzheimerjevo bolezen.

Varuje zdravje srca

Močan trio začimb je dober tudi za srce. Raziskava, objavljena leta 2013 v časopisu Annals of Family Medicine, je pokazala, da cimet znižuje količino slabega in dviga raven dobrega holesterola. Svoj lonček k temu s protivnetnim delovanjem prispevata še ingver in seveda kurkuma.

Krepi kosti

Poleg treh začimb je treba omeniti še koristnost mleka. Tako kravje kot nekatera rastlinska mleka so znana po velikem deležu kalcija in vitamina D, oba sta nepogrešljiva za zdravje kosti kar pomeni, da je manjša verjetnost pojava osteoporoze in poškodb kosti.

Kako pripraviti zlato mleko?

Sestavine:

300 mililitrov mleka po izbiri

žlička in pol kurkume v prahu

četrtina žličke cimeta v prahu

četrtina žličke ingverja v prahu

ščepec črnega popra

ščepec kardamoma

četrtina žličke vaniljevega ekstrakta

po želji žlička medu

Priprava:

Vse sestavine zmešajte v posodi.

Mešanico počasi segrevajte, da se vsebina posode obarva.

Odstranite s štedilnika in postrezite toplo ali mrzlo.

Koliko mleka lahko popijete?

Čeprav gre za zdravo zadevo, z njo ni dobro pretiravati, kajti tudi dobrih stvari je lahko preveč. Priporočljivo je dnevno zaužiti en kozarec mleka. Preveč tega napitka lahko namreč razdraži želodec.

Najboljši čas za zlato mleko

Napačnega časa za zlato mleko ni. Konec koncev so učinki opazni ne glede na del dneva, ko jih zaužijete. Lahko ga pijete zjutraj namesto kave, je pa res, da ga v tradicionalni indijsko medicini uporabljajo zvečer, predvsem zaradi dobrega spanca.