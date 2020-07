Kaj se bo zgodilo, če boste nekaj sekund pihali v svoj palec

Je že tako, da se je v sodobni noriji težko izogniti stresu, zato je dobro poznati tehnike, ki ga vsaj ublažijo, če že ne povsem preženejo. Ena od njih je pihanje v lastni palec. Dejanje v nekaj sekundah prinese olajšanje. Zanimiva povezava Ta tehnika stimulira delovanje vagusnega živca, ki je del parasimpatičnega živčevja in se začne v možganskem deblu za ušesi ter potuje po obeh straneh vratu preko prsi, skozi želodec in povezuje možgane z želodcem, prebavnim traktom, pljuči, srcem, črevesjem, ledvicami in jetri, njegova stimulacija pa upočasni bitje srca, niža krvni tak, blaži občutek stresa in pomirja. Tehnika, ki pomirja Palec položite v usta (tako, kot to počnejo dojenčki, kadar ga sesajo). Tesno ga obdajte z ustnicami, da se bo ustvaril vakuum ter močno pihnite, da se bodo napela vaša lica, zrak pa iz ust ne bo izhajal. Zadržite nekaj sekund, nato pa izpihnite sapo in večkrat ponovite.

