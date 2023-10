Kaj se bo zgodilo, če boste na dan naredili sto počepov

Britanski kolesar James Lowsley-Williams z vzdevkom Hank se je odločil za zanimiv poskus: zastavil si je vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo vsak dan naredil sto počepov, in kako bo to vplivalo na njegovo izvedbo na kolesu. Za podvig se je odločil, ko si je po prebolelem kovidu želel čim prej povrniti moč in kondicijo.

Vsak dan je torej naredil sto počepov, pri tem v rokah držal desetkilogramsko utež, skupno skozi celoten poskus je bilo vseh počepov 3000. Na začetku je svojo odločitev obžaloval, saj je po zaslugi vadbe utrpel močne bolečine v mišicah nog.

Vendar ni odnehal, po dveh tednih je bolečine popustila.

Rezultati eksperimenta

Po 30. dneh in 3000. počepih je opazil vpliv na njegovo vožnjo s kolesom, saj je lažje poganjal pedale.

»Moja maksimalna moč se je izboljšala, saj sem se osredotočil na vaje za moč, sem pa izgubil kondicijo, saj sem manj časa preživel na kolesu.

Moja naslednja naloga bo najti pravo ravnovesje med vajami za moč in treningom za vzdržljivost,« je povedal James.