Kaj se bo zgodilo, če boste jedli prezrele banane

Banane so v vsakem primeru zdravo sadje. Vsebujejo namreč kalij, vitamin A, vitamine B kompleksa, vitamin C, ogljikove hidrate, vlakna, beljakovine in železo.

Kaj pa tiste, ki so že skoraj prezrele in njihov olupek zato postane rjav? Tudi te so zdravju prijazne. Kako vplivajo na telo? Ker so dober vir vlaknin, kalija in vitamina C, varujejo pred sladkorno boleznijo ter ščitijo srce.

Kalij je denimo znan po svoji sposobnosti uravnavanja krvnega tlaka, saj blaži negativne učinke soli, uravnava količino telesnih tekočin ter pozitivno vpliva na krvni tlak. Tudi zaradi tega elementa banane varujejo zdravje srca. Dobre so za prebavo Prezrele banane so učinkovito zdravilo proti pekoči zgagi, hkrati preprečujejo in zdravijo zaprtje. Pozitivno vplivajo na razpoloženje in spomin Zrele banane so popolna hrana za možgane, saj jih oskrbujejo s hranljivimi snovmi, ki so nepogrešljive za njihovo dobro delovanje, pozitivno vplivajo na razpoloženje in spodbujajo delovanje kognitivnih funkciji, kot sta koncentracija in spomin. Varujejo pred rakom Znanstveniki so ugotovili, da banane, katerih olupek je že rjav, vsebujejo spojino, imenovano faktor nekroze tumorja. Ta zavira nastanek rakavih celic in tako varuje pred malignimi obolenji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: