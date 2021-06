Kaj se bo zgodilo, če boste jedli jogurt s pretečenim rokom trajanja

Se zgodi, da pozabite na jogurt v hladilniku, in ko vam pride pod roke opazite, da je njegov datum uporabnosti že pretečen, vi pa se ne veste, ali ga je še varno uživati.



Prehranska strokovnjakinja Carry Ganes pravi tole: »Jogurt je dober vir kalcija, hkrati vsebuje prebavilom prijazne bakterije. Tu so še beljakovine, skratka, je zdravo živilo in tudi, če je njegov datum uporabnosti že minil, ne bo škodoval zdravju. Kajti datum, ki je naveden na njegovi embalaži se bolj kot na varnost za uživanje nanaša na kakovost in okus vsebine. Zaradi fermentacije je jogurt s pretečenim rokom uporabnosti le bolj kisel. Seveda to ne pomeni, da ga je varno zaužiti še po mesecih od pretečenega roka, a le nekaj dni, tudi tednov, zagotovo ne bo povzročil zastrupitve. Na kratko bi lahko rekli, da je jogurt varen za uživanje še približno mesec po izteku roka uporabnosti.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: