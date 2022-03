Kaj pomeni, če hrepenite po slani ali sladki hrani?

Avstralska nutricionistka Lee Holmes je ugotovila, kaj pomeni, če naše telo nenadoma zahrepeni po neki hrani. Včasih smo lačni in nam je jasno, da bo kar koli zadovoljilo potrebe našega telesa, včasih pa so nenadne želje po posebni vrsti hrane znak, da telesu primanjkuje pomembnih snovi.

Kaj pomeni, če hrepenite po sladkarijah?

»Če želite jesti čokolado ali oreščke, je to lahko znak pomanjkanja magnezija,« pravi Holmesova. Želja po sladkem je večinoma znak pomanjkanja pomembnih elementov, če hrepenite po čokoladi, torti ali čem podobnem, lahko pomeni, da vam primanjkuje železa, kalcija, magnezija, cinka ...

Kaj pomeni, če hrepenite po slani hrani?

Če nenadoma začutite potrebo po slanem (čips, arašidi ipd.), je to znak neravnovesja elektrolitov. Podobno potrebo boste občutili, če bi na primer šli na trening. Telo namreč z znojem izloči elektrolite in vam pošlje signal, da jih morate nadomestiti. »Ko izgubimo preveč soli in elektrolitov, bo telo poslalo signal, da nadomesti izgubljeno. Začutili boste željo po čipsu ali drugih slanih prigrizkih, lahko pa je to tudi znak, da vam primanjkuje cinka ali železa.«

Kaj pomeni, če začutite željo po gazirani pijači?

Imate občutek, da morate nemudoma spiti gazirano pijačo ali gazirano vodo? Želja po gaziranih pijačah je lahko znak pomanjkanja fosforja v telesu – ali pa kalcija.

Kaj je rešitev?

Holmesova pravi, da lahko vsako od teh nenadnih želja po 'škodljivi' hrani, polni soli in sladkorja, potešite na pravi način – potešili boste svoj apetit, nadoknadili pa boste točno tisto, kar telesu primanjkuje.

Želja po sladkem bo potešena, če boste jedli oreščke, piščanca, jajca, sir ali živo obarvano zelenjavo, željo po slani hrani pa bodo potešili oreščki, mastne ribe in kozji izdelki.