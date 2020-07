Kaj ne sme manjkati v prtljagi, ko greste na kampiranje

Termometer za merjenje temperature

kadar je težava okužba z glivico Candida Albicans;

kadar je mikroflora v prebavnem sistemu porušena in kot posledico doživljate opisane simptome;

kadar imate vidne težave pri prebavi;

po daljši uporabi antibiotičnih ali antimikotičnih sredstev;

kadar je vaš imunski sistem oslabljen;

kadar ste izpostavljeni stresu;

kadar imate težave s čezmerno napihnjenostjo. Po eno tableto Candidax MED zaužijte s kozarcem vode do dvakrat na dan:

Letos ni nič drugače: na Hrvaškem naj bi letovalo že več kot par sto tisoč Slovencev; med njimi jih je veliko lastnikov nepremičnin ali imajo tam parkirane počitniške prikolice. Tudi kampi doma ne samevajo, turistični boni pa so se izkazali za pravi hit. Marsikdo bo to poletje obiskal kakšen še neraziskan kraj ali preizkusil drugačno obliko dopustovanja od tiste, ki je je vajen sicer.Bivanje v kampu je prav posebna izkušnja, saj smo v tesnem stiku z naravo, ki je dobesedno na našem pragu; nenehno nas spremljajo zvoki ptic, čričkov, škržatov, vonj po borovcih se meša s toplim, slanim morskim zrakom, če smo kje višje, pa s prijetno svežim gorskim, zgodaj zjutraj pomežiknemo v prve sončne žarke in odhajamo spat z razgledom na vse zvezde. Učimo se bivanja v naravi in z njo, hkrati pa drug z drugim – v kampu smo vsak zase, a vendar vsi skupaj; delimo si skupne prostore, kot so kopalnice in pomivalnice, smo drug do drugega uvidevni, upoštevajoč »sosede« ne povzročamo hrupa in podobno.A prav zato, ker gre za preprosto obliko bivanja, moramo biti pripravljeni na vse . Prepih tu, sončni žarek preveč tam, porušeno hormonsko ravnovesje, klop na hišnem ljubljenčku, pa se lahko še tako miren dopust sprevrže v nočno moro. Če odhajate v tujino, ne pozabite na turistično zavarovanje – za nujne malenkosti in hitro ukrepanje pa vam svetujemo šest izdelkov, ki bodo na kampiranju vaša prva pomoč.Na vhodu v razne turistične znamenitosti in ob prehajanju nekaterih meja se je uveljavila praksa merjenja telesne temperature. Za primer, da ste tudi sami vročični ali to opazite pri svojih otrocih, ga imejte s seboj tudi vi. Termometer HeTaiDa je medicinski pripomoček za merjenje temperature na predelu čela, pa tudi za temperature predmetov in okolice. Izmerimo jo tako, da ga držimo 1–5 centimetrov stran, glede na temperaturo pa se bo kontrastni zaslon ustrezno obarval.Čeprav sonce spodbuja nastanek vitamina D in našo kožo prijetno potemni, ima tudi svojo temno plat – z nekaj neprevidnosti lahko staknemo opekline, povzroča pa tudi kožne bolezni. Otroci ga v svoji igrivosti niti nimajo za mar, zato sami poskrbimo, da bo njihova občutljiva koža pred škodljivimi žarki zaščitena.Med 12. in 16. uro jih zamotimo z aktivnostmi, ki jih soncu ne izpostavljajo; sicer pa jih namažimo z zaščitno kremo, kot je mleko za telo Mustela z zaščitnimi faktorji 50+ ali 40, obogateno z naravnimi olji. Nanesite ga v debelejšem sloju in nanos večkrat ponovite, saj premajhna količina zmanjša stopnjo zaščite. Izdelek je primeren tudi za novorojenčke – razen nedonošenčkov – ter je vodoodporen, dermatološko testiran in hipoalergen.Ličenje na »taborniških« počitnicah ni ravno pogosto, pa vendar pride v poštev na primer ob večernih sprehodih v obmorsko mesto; nekatere dame pa si tudi za čez dan nanesejo vodoodporen sloj, ki poskrbi, da se lahko brezskrbno kopajo, ne da bi se jim ličila razmazala. V vsakem primeru pa se nam med tem, ko veliko časa preživimo na prostem, na obraz ujamejo številne nečistoče. Za čiščenje obraza zato uporabimo nežno micelarno raztopino, prijazno do obraza in oči, ki kožo ne le očisti, temveč tudi pomiri – takšna je na primer Bioderma Sensibio H2O , ki velja za eno najbolj prodajanih pri nas.Na dopustu se hitro spozabimo in včasih so zanimive dejavnosti, osvežilno pivo in druženje do poznih ur pomembnejši od rednih in uravnoteženih obrokov. A da svoje telo ohranimo v dobri kondiciji, poskrbimo zanj; ob tem pa lahko zaužijemo še prehransko dopolnilo Resveratrol Forte, med drugim namenjeno prav tistim, ki se nezdravo prehranjujejo in zaužijejo premalo antioksidantov. Vsebuje namreč najmočnejši antioksidant resveratrol, ki ga najdemo v japonskem dresniku.Če se na dopustu počutite izjemno utrujeni in ob tem zaznavate še srbečico v intimnem predelu, je možno, da se vam je razvila kandidoza – pretiran razrast glivice kandide, ki je sicer v našem organizmu, prebavnem traktu, stalnica. Neprijetno stanje je posledica porušenega hormonskega ravnovesja oziroma neuravnotežene flore in zna biti precej neznosno zaradi simptomov, kot so:• nenehna, pogosta utrujenost,• prehod kandide iz prebavnega trakta v kri,• želja po zaužitju večje količine sladkih snovi in ogljikovih hidratov,• srbečica v predelu anusa,• vaginalna srbečica,• hladne roke in noge,• zaprtost, neprijetnost zaradi napihnjenosti,• pogoste okužbe sečil,• pogost beli tok,Težavo olajšajo tablete Candidax MED Hišne ljubljenčke, kot so psi – naši najpogostejši spremljevalci tudi na počitnicah –, napadajo številni zajedavci. Pravijo, da je letos še posebej veliko klopov. Medtem ko z raznimi pršili pred njimi in drugimi nadlogami, kot so na primer komarji, zaščitimo sebe, ne pozabimo še na ljubljenčke. Pred bolhami in klopi jih bo kar osem mesecev ščitila ovratnica Foresto z aktivnimi sestavinami.