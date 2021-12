To so znaki, da z vami ni vse v redu

Naše telo je zmožno samo odpravljati težave ali nepravilnosti, ki mu jih z napačnim življenjskim slogom največkrat pridelamo sami. Na najrazličnejše načine nam pošilja sporočila, da imamo težave, teh pa ne smemo zanemariti.

Opazujmo jezik Tudi ta lahko razkriva, v kakšnem stanju je naše telo. Bel in suh napoveduje prehlad ali gripo, ki ju spremlja tudi povišana telesna temperatura. Bled in gladek kaže na slabokrvnost, pomanjkanje železa, bakra in vitamina C. Če na površini sicer rdečega jezika opazimo belo liso, lahko to kaže na glivično obolenje oziroma kandidiazo.

V današnjem času sta preobremenjenost in stres precej pogosta. Če ne ukrepamo, lahko vse to vodi v izgorelost, posledice pa so lahko resne zdravstvene težave, če tega ne prepoznamo in preprečimo. Prvi znak izgorevanja je deloholizem oziroma pretirano čustveno angažiranje, kot je nenehna pomoč drugim. To vodi v kronično izčrpanost, ta pa v tesnobnost, anksioznost.

Najznačilnejše je nihanje samopodobe, saj preutrujeni ne moremo več dosegati ustreznih delovnih rezultatov, pravijo strokovnjaki. To spodkoplje samovrednotenje in sproži občutek ujetosti. Sledi razpad samovrednotenja, ki pripelje do končnega psihofizičnega zloma z intenzivnimi paničnimi napadi, hudim čustvenim nihanjem ali globoko depresivnostjo. Vse skupaj spremlja velika izguba energije. Posledica tovrstnega zloma je navadno hospitalizacija v psihiatrični ustanovi, lahko pa se pojavijo tudi hujše telesne bolezni.

Srce hitro bije

Imate občutek, da vam primanjkuje zraka, občasno vas boli v prsnem košu, srce vam zelo hitro bije, kar naenkrat ste zelo utrujeni, tudi brezvoljni, v glavi se vam vrti, hkrati pa imate še napad tesnobe? Vsi ti znaki kažejo, da obstaja velika verjetnost, da imate motnje srčnega ritma oziroma aritmijo.

Takrat srce naredi od 100 do 175 udarcev v minuti, normalno jih je od 60 do 100. Vseh teh simptomov nikar ne jemljite zlahka, saj lahko kažejo na to, da imate atrijsko fibrilacijo, eno najbolj nevarnih srčnih aritmij, ki za več kot petkrat povečujejo možnost za srčni infarkt. Na vse te znake morajo biti posebno pozorni moški, stari okoli 40 let, ali preostali starejši, četudi so sicer zdravi. Podatki kažejo, da se srčni infarkt pojavi pri vsakem četrtem, starejšem od 40 let. Na neki način, pravijo strokovnjaki, gre za novo epidemijo 21. stoletja, zaradi katere v Evropi zboli več kot 11 milijonov ljudi. Ker je med glavnimi tveganji za atrijsko fibrilacijo visok krvni tlak, je priporočljivo, da ga redno merimo, in če je previsok, poiščemo nasvet zdravnika.

Ko iz ust smrdi

Tudi neprijeten zadah lahko kaže na določene resne težave. Sploh če ni posledica slabe ali napačne prehrane in slabe ustne higiene. Dolgotrajni ustni zadah je lahko posledica kariesa ali zobne gnilobe, parodontalne bolezni, neustreznega mostička ali drugih neustreznih prevlek, v katerih se pogosto zadržuje hrana in posledično gnije. Prav to počasno gnitje povzroča neprijeten zadah.

Obloge na jeziku, med zobmi, pod mostički in na protezah, ki niso redno očiščene, so najpogostejši vzrok zadaha. Če zob ne nitkamo, puščamo najmanj tretjino zobnih površin neočiščenih, kar je lahko zadosten razlog za nastanek zadaha. Ko vam bo zobozdravnik odstranil zobni kamen in preprečil karies, zamenjal neustrezne prevleke ali mostičke ter pozdravil preostale bolezni v ustih, neprijetnega zadaha ne bo več. Obisk zobozdravnika enkrat na leto je vsekakor priporočljiv, če ne že nujen.