Kaj naj je športnik?

Jedilnik profesionalnih kolesarjev spoštuje smernice zdrave, pravilne in uravnotežene prehrane. Prehranski strokovnjaki vsakemu športniku zagotovijo pravilen vnos makro- in mikrohranil in poskrbijo za zadostno ravnovesje vseh živil.Zdrava prehrana vključuje uravnotežena živila, ki ohranjajo in krepijo človekovo zdravje. Le skrbno načrtovani obroki profesionalnim športnikom in tudi rekreativcem zagotovijo potrebe po energiji, hranilih in esencialnih snoveh, ki so pri telesnih naporih bistveno povečane ter nujne za normalno delovanje organizma.Športna prehrana naj čim bolj učinkovito podpre organizem med treningom ter mu omogoči tudi optimalno regeneracijo. To pomeni, da mora biti zdrava, mešana in raznolika. Bolj ko bo vnos hranil natančen in optimalen, bolj bo varovala športnikovo zdravje in podprla njegovo telo med naporom. »Profesionalna fizična dejavnost zahteva pravilno prehrano, ki vključuje naravne sestavine za moč in energijo.Glavni cilj športne prehrane je zagotavljanje visoke kakovosti, obenem pa spoštovanje okolja brez uporabe pesticidov, insekticidov in fungicidov, zato so izdelki brez GSO za vrhunske športnike zelo pomembni. Tako se z naravno prehrano spoštuje tudi narava,« poudarja prehranska strokovnjakinja v ekipi Team Bahrain McLaren. Prehrana vrhunskih športnikov je prilagojena treningu, tekmam in počitku. Na meniju so vedno testenine, riž, rženi kruh, kvinoja, meso, ribe, jajca, stročnice ter oreški.