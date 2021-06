Kaj moramo jesti, da bomo dlje siti in zadovoljni

Ovsena kaša, bogata z vlakninami, beljakovinami in betaglukanom, ublaži nenadne napade lakote.

S stročnicami lažje nadzorujemo apetit. FOTO: Asab974/Getty Images

Po različnih živilih smo različno siti in tudi različno dolgo. Na občutek sitosti ne vpliva količina kalorij, ampak vrsta živila, ki ga zaužijemo. Najnovejše raziskave na primer kažejo, da pekoče začimbe pomagajo krotiti apetit. Tisti, ki so jedi dodali četrt žličke čilija, so prej občutili sitost in tudi večje zadovoljstvo. In tudi če so zmanjšali količino hrane, ki so jo pojedli v enem dnevu, niso imeli potrebe po še, če so jedem dodajali čili.Zdaj že menda vsi vemo, da so stročnice, kot so fižol, grah, leča in čičerika, lahko jim rečemo kar superhrana, bogate z beljakovinami, vlakninami, antioksidanti, vitaminom B in železom. Če jih dodajamo v sicer uravnoteženo prehrano, bomo laže nadzorovali apetit, saj bomo dlje siti. Nedavna raziskava, objavljena v publikaciji Obesity, je razkrila, da so bili ljudje za 31 odstotkov bolj zadovoljni po obedu, ki je vseboval stročnice. Tudi jajca vsebujejo beljakovine, če si jih privoščimo za zajtrk, bomo zagotovo siti do kosila brez vmesnih (nezdravih) prigrizkov. Nikakor ne moremo mimo temne čokolade, tiste z visoko vsebnostjo kakava: ko začutite potrebno po sladkem, si vzemite košček žlahtne čokolade. Poleg tega, da je ne boste pojedli veliko, bo blagodejno vplivala na krvni tlak in varovalno delovala na srce in možgane. Tudi orehi so idealna rešitev za potešitev lakote, če jih jemo z ovsenimi kosmiči ali kašo, ne bomo ukrotili le teka, ampak tudi prebavo in nadzorovali sladkor v krvi.Jabolko na dan prežene zdravnika stran. Če ga zaužijemo pol ure pred kosilom ali večerjo, bomo pojedli manj, saj nas bo napolnilo z vodo in vlakninami. In tudi vpliv juhe je podoben: če jo pojemo pred glavno jedjo, bomo znižali skupni vnos kalorij za okoli 20 odstotkov. Juhe so navadno nizkokalorične, z njimi pa poskrbimo še za tako pomemben vnos tekočine. In ko smo ravno pri tej: simptomi lakote in žeje so podobni, včasih ne prepoznamo, da nismo lačni, ampak žejni. Preden iz hladilnika vse zložite na mizo, popijte kozarec vode in počakajte kakšnih deset minut. Velika je možnost, da bo napad lakote minil in se ne boste naphali z nepotrebnimi kalorijami. Voda poskrbi za energijo, razpoloženje bo boljše in tudi kognitivne sposobnosti.