Kaj jesti po kovidu

Že dve leti nas spremljata (sedaj niti ne več novi) korona virus in bolezen, ki jo povzroča, kovid.

Med prebolevanjem tega je nedvomno primerno slediti navodilom zdravnika in si, če okužbo prebolevate doma, privoščiti čim več počitka ter tekočine. Za uspešno prebolevanje in okrevanje potem, ko najhuje mine, pa je dobro upoštevati tudi nekaj drugih prehranskih smernic.

Na prvem mestu je, kot že omenjeno, primerna hidratacija. Ta je ključnega pomena za prebolevanje vseh okužb in kovid pri tem ni izjema. Uživajte čim več vode in zeliščnih čajev.

Kaj pa hrana?

Med samim prebolevanjem okužbe so priporočljiva lahka, mehka živila: idealne so bistre ali kremne juhe s čim manj začimbami, saj bi slednje lahko izvale slabost.

Ko najizrazitejši simptomi minejo, je dobro v prehrano vključiti posneto mleko, jogurt iz manj mastnega mleka, pusto piščančje meso ter jajca. Tudi pri teh velja upoštevati pravilo: čim manj začimb.

Jajca in mleko lahko pri osebah, ki ne jedo živil živalskega izvora, nadomestijo stročnice, kot so fižol, grah, soja ali leča.

Treba je poskrbeti še za ključne vitamine in druge snovi, ki pripomorejo k hitrejšemu okrevanju: vitamin D in omega tri maščobe so zastopani v ribah, tudi oreščkih in znova, jajčnem rumenjaku. Sveže sadje in kislo zelje vsebujejo vitamin C, ki je prav tako pomemben vitamin, saj pomaga organizmu pri vzpostavljanju stanja pred okužbo.