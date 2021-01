Kaj jesti, če ne marate rib

Omega tri maščobe so nepogrešljiva sestavina zdrave prehrane. Med drugim zato, ker delujejo protivnetno in manjšajo tveganje za številne kronične bolezni. Eno z njimi najbogatejših živil so mastne ribe. Če teh ne marate, prehrano obogatite z drugimi, ki jih vsebujejo v izobilju. Semena čije Eden najboljših virov omega tri maščob so semena čije, ki ob tem vsebujejo tudi veliko kalcija.

Zaradi blagega okusa jih je mogoče na številne načine vključiti v prehrano in si tako zagotoviti primerno količino zdravju prijaznih maščob. Lanena semena 60 gramov lanenih semen vsebuje približno sedem gramov omega tri maščobnih kislin, ki varujejo zdravje srca ter manjšajo tveganje za sladkorno bolezen in srčno kap. Orehi Tudi orehi so bogat vir omega tri maščob, kar med drugim pomeni, da pripomorejo k boljšemu razpoloženju, pozitivno vplivajo na kognitivne funkcije možganov ter na krvni tlak. V 60 gramih orehov je približno 2,8 grama omega tri maščob. Buče Tako meso kot semena buče so še en vir omega tri maščob, poleg tega pa še vitaminov A in C, kar pomeni, da pozitivno vplivajo na kožo, odpornost, mišice in razpoloženje. Raziskave kažejo, da je pri osebah, ki imajo v telesu dovolj omega tri maščob, tudi manjše tveganje za depresijo, zato je z njimi bogata živila priporočljivo jesti vsaj dvakrat na teden.

