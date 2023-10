Kaj je moški brez brkov

Moški brez brkov se ne bori proti raku prostate, proti raku mod, ne sprašuje se o duševnem zdravju moških, ne bori se proti depresiji in ne preprečuje samomorov. To velja dve desetletji. Govorimo o moških v mesecu novembru.

Da, november je. Pravzaprav movember. Seveda veste, zakaj si ta mesec nekateri moški puščajo brke? Da ne gre za hipstersko proslavljanje prihoda zime, ne gre niti za modo, temveč za moda. Še vedno nimate težav tam spodaj in tam zgoraj?

Zdravniki so nam poslali svetovno statistiko, ob kateri zastrižemo z brki; stopnja raka testisov se je v zadnjih 50 letih podvojila, stopnja raka prostate bo v naslednjih 15 letih enaka kot zdaj, 500.000 moških pa si vsako leto vzame življenje. V zvezi s temi tremi zdravstvenimi težavami vladata široko razširjena stigma in tišina, a zaradi movembra se krizno stanje, v katerem je trenutno zdravje moških, spreminja na bolje.

Bilo je v Melbournu

Movember je nastal leta 2003 v Melbournu v Avstraliji. V prvem movembrskem izzivu je skupina 30 avstralskih prijateljev, ki so se poimenovali Mo Bros, izzvalo drug drugega, da so si ves mesec puščali brke, da bi ugotovili, ali si lahko dlake pod nosom povrnejo priljubljenost, pridejo spet v modo, če hočete. Presenečeni nad odzivom moških iz okolice so se ustanovitelji odločili, da bodo izziv pripisali vredni, a spregledani stvari – moškemu zdravju. In rodila se je organizacija Movember.

Za rakom po svetu zboli več kot 12 milijonov ljudi na leto, pri čemer je na prostati najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških.

Čeprav je Movember prvotno ozaveščal zgolj o problematiki raka na prostati, organizacija pa je zbrani denar namenjala zgolj avstralski celini za boj proti tej bolezni, pa danes to gibanje ozavešča o moških zdravstvenih težavah na splošno, zbrana sredstva pa potujejo po vsem svetu. Od nastanka do danes so zbrali že več kot milijardo dolarjev.

Poznajo ga marsikje

Danes movember poznajo v Severni Ameriki, Evropi, Južni Afriki, Kanadi, Novi Zelandiji, Kitajski in še od kod se bodo oglasili. The Movember fundation je postala ena najbolj priznanih dobrodelnih organizacij na svetu.

Cilj movembra je še vedno povečati ozaveščenost o raku prostate, danes je projekt osredotočen na raka mod ter vprašanja duševnega zdravja, kot sta depresija in preprečevanje samomorov.

Najpogostejša diagnoza

Za rakom po svetu zboli več kot 12 milijonov ljudi na leto, pri čemer je na prostati najpogosteje diagnosticirana oblika raka pri moških. Dodatna težava pri moških, kot poudarjajo različni viri in strokovnjaki, je to, da veliko kasneje, če sploh, obiščejo zdravnika, spregovorijo o svojih težavah, na splošno naj bi tudi kasneje poiskali pomoč. Slednje ne vpliva le na njihovo fizično zdravje, temveč tudi na duševno.

Sčasoma so se gibanju pridružile tudi ženske, ki lahko svojo podporo movembru pokažejo s kosom oblačila ali modnim dodatkom, na katerem so brki, ali zgolj s tem, da vsaj za en mesec na leto sprejmejo brke na partnerjevem obrazu.

Torej, kdor še nima brkov, je zdaj pravi čas, da si jih omisli. Mogoče pa jih ohrani za vedno, saj so bili brki vselej izraz prave moškosti.

Naslov besedila je naslov romana hrvaškega pisatelja Anteja Tomića. Po knjigi so posneli istoimenski film. Nujno branje ali ogled filma za prihajajoči mesec, kajne?