Jutranja erekcija ni to, kar mislite: strokovnjakinja za spolnost razkrila, zakaj je nevarno, če je ni

Jutranja erekcija je precej pogosta, strokovnjakinja za odnose in spolnost Kate Moyle pa je razčistila nekaj pogostih mitov in napačnih predstav, povezanih z njo. V pogovoru za The Sun je pojasnila, da samo zato, ker se moški zbudi z erekcijo, to še en pomeni, da je vzburjen. To je povsem normalno in je pravzaprav dober znak. »Nočna tumescenca penisa ne pomeni, da se je moški zbudil vzburjen ali da je imel erotične sanje, čeprav je včasih tudi to res. Je pravzaprav znak zdrave cirkulacije in aktivnosti živčnega sistema,« je pojasnila.

Moški lahko ponoči doživijo od tri do pet erekcij, kar bo najverjetneje opazno, ko se prebudijo.

Kaj pa, če je ni?

Moylova poudarja, da naj bodo moški pozorni na jutranjo erekcijo, in da naj se v primeru njenega izostanka posvetujejo z zdravnikom. »Če jutranje erekcije nenadoma prenehajo, je to lahko znak zdravstvenih težav in bi morali obiskati zdravnika.«

Kate je tudi razblinila mit, da če imate vi ali vaš partner spolno prenosljivo okužbo, boste to zagotovo vedeli – kajti niso vse spolne bolezni vidne ali imajo simptome: »Vsakdo, ki ima nezaščiten spolni odnos – ne le spolni odnos s penetracijo, ampak tudi druge oblike, kot je na primer oralni seks, – lahko zboli za spolno prenosljivo boleznijo. Nekatere spolno prenosljive bolezni so brez simptomov, zato je dobro, da se redno testirate, kar je mogoče enostavno opraviti z obiskom klinike.«

Kate pravi, da je najbolje, da se zaščitite s kondomom, še posebej, če imate spolne odnose z novim partnerjem/-ico.