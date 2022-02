Jetra so za kavo

Jetra veljajo za obnovljiv organ, a kljub temu niso neuničljiva in le z našo podporo lahko nemoteno opravljajo svoje temeljne naloge, torej proizvajajo beljakovine, holesterol in žolč, shranjujejo glukozo, vitamin B12, železo in baker, presnavljajo ogljikove hidrate in lipide ter razgrajujejo toksine. Naša naloga je, torej, da jim z zdravim življenjskim slogom, z izogibanjem škodljivim razvadam in veliko gibanja ter zdravega prehranjevanja, pomagamo brezhibno opravljati vse funkcije, pri tem pa se kot odlični zavezniki izkažejo nekatera živila. V nadaljevanju preberite, katera.

Brstični ohrovt zmanjšuje oksidativni stres. FOTO: Sanny11/Getty Images

Morda je težko verjeti, a jetra, kakor mnogi med nami, obožujejo kavo. Topli napitek jih varuje pred boleznimi, denimo cirozo in trajno poškodbo jeter, pa pred jetrnim rakom in različnimi vnetji. Če niste ljubitelj kave, ampak dan raje začnete s čajem, nič ne de, tudi ta topli napitek je pri jetrih nadvse dobrodošel. Črni in zeleni čaj dobro vplivata na delovanje tega pomembnega organa, saj ga varujeta predvsem pred rakom, dobro pa se spopadata tudi s škodljivimi maščobami v telesu.

Poznate opuncijo?

Grenivka je izjemno zdrav sadež, njeni antioksidanti pa naravno varujejo jetra pred fibrozo, pri kateri se v njih nabira odvečno vezivno tkivo po kroničnem vnetju. Antioksidanti prav tako preprečujejo nalaganje maščob v jetrih, nekatere raziskave pa so še pokazale, da pomagajo jetrom pri presnovi alkohola. Tudi grozdje, zlasti rdeče in vijolično, je zaveznik tega pomembnega organa: z resveratrolom pomaga zmanjševati vnetja in preprečevati poškodbe, obenem pa dviguje raven dragocenih antioksidantov. Borovnice in brusnice vsebujejo antocianine, antioksidante, ki jim dajejo značilno barvo, obenem pa pomagajo ohranjati zdrava jetra in preprečujejo brazgotinjenje, zato naj postanejo reden del vaše prehrane. Nekateri izvlečki borovnic naj bi celo zavirali razvoj rakavih celic. Med sadjem velja omeniti še opuncijo ali indijsko figo, ki je bogat vir mineralov in vlaknin ter podpira prebavo, srce in ožilje, poleg tega pa tudi jetra, ki jim pomaga pri presnovi alkohola, zmanjšuje oksidativni stres in preprečuje vnetja.

So obnovljiva, niso pa neuničljiva.

Sok rdeče pese slovi kot varuh krvi, nekatere raziskave pa kažejo, da pomaga tudi jetrom, saj deluje protivnetno. Kapusnice, denimo brstični ohrovt, brokoli in cvetača, jetra varujejo pred poškodbami, ohranjajo ustrezno raven jetrnih encimov in zmanjšujejo oksidativni stres. Oreški naj bi pomagali preprečevati nealkoholno maščobno jetrno bolezen, ribe, bogate z maščobnimi kislinami omega 3 pa zmanjšujejo vnetja, prav tako pomagajo preprečevati kopičenje maščob in ohranjajo ustrezno raven encimov. Podobno deluje olivno olje.

Črni in zeleni čaj jih pomagata varovati pred rakom. FOTO: Mariha-kitchen/Getty Images

Kar najbolj se izogibamo uživanju jedi z veliko vsebnostjo nasičenih maščob in soli, hitri prehrani, alkoholu, sladkorju in sladkim pijačam. Za previdnost bodo hvaležna ne le jetra, ampak vsi organi.