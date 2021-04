Jetra niso neuničljiva

Tudi zdravila, čeprav zelo redko, lahko povzročijo bolezni jeter.

Pazimo na maščobe

Brez jeter ni življenja

Prek jeter potekajo številni presnovni procesi, kar pomeni, da so nekakšen filter, skozi katerega se pretaka vse, kar vnesemo v telo, in obenem mini tovarna, v kateri poteka sinteza številnih pomembnih snovi. Zato velja ob svetovnem dnevu jeter poudariti zdrav življenjski slog, ki pripomore k najboljšemu delovanju tega dragocenega organa. Zdrava jetra za dolgo življenje, poudarja stroka ob letošnjem svetovnem dnevu, pa si poglejmo, kako vse lahko skrbimo za kakovostno življenje.»Med ključne dejavnike, ki vplivajo na jetra, vsekakor štejemo neustrezno prehrano in alkohol,« pojasnjuje mag., mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Predelana, hitra, premastna, pogreta ali zelo začinjena hrana, ki je dandanes dostopna na vsakem koraku, tudi zaradi svojih umetnih dodatkov močno obremenjuje delovanje jeter. Zelo nevarni so toksini, denimo iz delovnega okolja, in stres. Večja količina alkohola je zelo škodljiva za jetra. Med najpogostejše bolezni jeter spadajo jetrna ciroza, rak jeter in hepatitis A, B ali C. Tudi zdravila, čeprav zelo redko, lahko povzročijo bolezni jeter. Tvegani so čezmerna uporaba, neustrezni odmerki in uporaba zdravil, ki ni skladna z navodili.«Kot rečeno, imajo jetra vlogo filtra v našem telesu, torej jih vsak dan obremenjujemo z nesnago in strupi, ki jih kljub opozorilom vnašamo v telo, zato je nujno vzpostaviti zdravo ravnovesje s pravilno izbiro živil in ustreznih življenjskih odločitev, poudarja sogovornica: »Zdrava in uravnotežena prehrana je ključnega pomena za optimalno delovanje našega organizma. Najbolj priporočljivo se je izogibati alkoholu in paziti na vnos maščob. Velja, da naj ne bi presegli 30 odstotkov maščob, ki jih v telo vnesemo s hranili. Nujno je treba uživati sveže sadje in zelenjavo, ki vsebujeta veliko vitaminov in mineralov ter mikrohranil. Posebej izpostavljam banane, brusnice, mandlje oziroma oreščke, paradižnik, slive, artičoke, kapusnice, peso, česen in grozdje ter ribe. Seveda ne smemo pozabiti na zadostno količino tekočine, predvsem vode. Telesu je treba zagotoviti vsaj dva litra vode na dan. Redno gibanje je nujno potrebno za optimalno delovanje našega telesa, tudi jeter. Ob redni telesni dejavnosti smo bolj zdravi, močni in odporni proti različnim boleznim. Gibanje v kombinaciji z zdravim in uravnoteženim prehranjevanjem je torej odlična pomoč jetrom, da lažje skrbijo za našo presnovo in optimalno delovanje našega telesa.«Kot rečeno, je danes svetovni dan jeter, ob katerem stroka glasno opozarja na pomembno vlogo tega organa v našem telesu. Jetra veljajo za izjemno zapleten organ, kompleksnejši so le še možgani. Brez jeter ne moremo živeti in v nasprotju z mnenjem mnogih niso neuničljiva in se kljub svoji izjemni sposobnosti ne morejo obnavljati večno. Resda je njihova naloga, da nas razbremenjujejo in rešujejo iz zagat, a ni pošteno, da jim s svojimi grehi nalagamo dodatno delo in jih nevarno ogrožamo. S tem pa tudi sami sebe. Strokovnjaki zato na ta dan še posebno poudarjajo pomen zdravega življenjskega sloga, z uravnoteženo prehrano, izogibanjem alkoholu, drogi in drugim strupom.Dosledno upoštevamo navodila pri uživanju zdravil, izogibamo se rafiniranim ogljikovim hidratom in podpiramo cepljenje proti hepatitisu A in B. Nadzorujemo zdravo telesno težo, kopičenje kilogramov lahko namreč povzroča zelo nevarno in čedalje pogostejšo nealkoholno zamaščenost jeter.