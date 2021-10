Jejmo za srečo

Le kdo ne bi bil rad srečen? S tem stanjem že dolgo povezujemo hormon serotonin, če ga imamo dovolj, se bomo počutili dobro, bolj umirjeni bomo, tudi osredotočeni in manj tesnobni. Kar 90 odstotkov ga nastane v črevesju, zato ni prav nič čudnega, če rečemo, da hrana, ki jo jemo, vpliva na naše počutje. Nizka raven serotonina je povezana z depresijo, moten je spanec, tudi apetit.

Dodajamo jih tudi v jogurte. FOTO: Fascinadora/Getty Images

Eden od načinov, da dvignemo raven tega srečnega hormona, je uživanje aminokisline triptofan, ki je pogosto v z beljakovinami bogatih živilih. Tisti, ki trpijo za depresijo in anksioznostjo, imajo pogosto nizko raven triptofana, a je to mogoče, kot rečeno, ublažiti tudi z uživanjem določenih živil.

Da bi bili srečni (in siti), jejmo perutnino, tudi jajca, slednja poleg triptofana vsebujejo še znatne količine vitaminov A in B12 ter selena. Rumenjak je dober vir kolina, ki je pomemben za nosečnice, so pokazale raziskave. Tudi losos bi moral biti večkrat na naših krožnikih, ne le zato, ker je izvrsten vir maščobnih kislin omega-3 in vitamina D, pač pa tudi triptofana. Dober vir tega so tudi semena, zlasti so pomembna za vegetarijance in vegane.

Semena so pomemben vir triptofana za vegetarijance in vegane.

Bučna in lanena ter čia semena dodajamo v solate, jogurte, kosmiče, potresemo jih po juhah, z njimi pa poleg triptofana zaužijemo tudi vlaknine in antioksidante. Tudi oreški lahko povišajo raven sreče, poleg tega z njimi zaužijemo še beljakovine, nenasičene maščobe in minerale ter vitamine, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje. Omenimo še mlečne izdelke, ki prav tako vsebujejo triptofan, poleg tega so dober vir kalcija ter vitaminov A, D in E.