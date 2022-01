Jeff Bezos želi postati nesmrten: išče formulo za večno življenje

Človeštvo si že od nekdaj želi odkriti čudežni napoj, ki bi mu pomagal živeti večno. Kljub neverjetnemu napredku znanosti in medicine v zadnjih nekaj stoletjih pa je naša vrsta še vedno enako ranljiva za proces staranja, kot so bili naši predniki pred tisoči leti. Vendar bi se to le lahko kmalu spremenilo, saj naj bi vse več bogatih poslovnežev financiralo znanstvene projekte, katerih cilj je pretentati proces staranja in odpraviti vse bolezni.

Zadnji podjetnik, ki se je pridružil akciji, je ustanovitelj Amazona Jeff Bezos. Ta ni zadovoljen le s pošiljanjem turistov v vesolje, ampak zdaj išče način, kako živeti večno. Njegovo novo zagonsko podjetje Alto Labs je uradno začelo delovati v teh dneh, vodi pa ga Hal Barron, nekdanji glavni raziskovalec pri GlaxoSmithKline. »Zelo sem počaščen, da mi je bila ponujena ta enkratna priložnost, da vodim tako edinstveno podjetje,« je dejal. Za svoje iskanje nesmrtnosti je Bezos najel tudi dva Nobelova nagrajenca Šinjo Jamanako in Jennifer Doudna. Razkril je, da je podjetje že zagotovilo tri milijarde evrov sredstev.

Kako uspešen bo Bezos na svoji misiji, bo pokazal čas.