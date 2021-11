Jedilnik za dobro voljo

Da je ustrezna prehrana eden od temeljev zdravja in gradnikov dobre odpornosti, verjetno ni treba poudarjati, radi pa pozabljamo, da lahko nekatera živila pomembno vplivajo na naše razpoloženje. To je še zlasti pomembno v jesenskem obdobju, ko se mnogih loteva malodušje, čedalje krajši dnevi in pomanjkanje sočnih žarkov pa marsikoga spravljajo v slabo voljo in celo brezup.

Postopne spremembe

Resda prehrana ne bo odpravila simptomov depresije in tesnobe, vsekakor pa lahko pomaga odpraviti nejevoljo in pomanjkanje energije, pojasnjujejo prehranski strokovnjaki.

Pogled skozi okno te dni marsikoga spravlja v obup. FOTO: Chalabala/Getty Images

Znano je, da se v jezi, razočaranju, ob neprespanosti ali preprostem dolgčasu zatekamo k nezdravim prigrizkom, predvsem k hitri prehrani, kar je seveda usodna napaka, saj se slabo počutje z nezdravimi živili še krepi, občutek utrujenosti je še večji. Jedilnik namreč pomembno vpliva na naše možgane, zato ga je treba sestavljati previdno in dosledno, poudarjajo strokovnjaki; če smo vajeni sladkih, slanih in mastnih pregreh, je treba te odsloviti, a pozor! Tega nikar ne storimo iznenada, saj bo velik občutek pomanjkanja slej ko prej privedel do poraza, zato je smiselno spremembe uvajati postopoma. Krožnikom dodajamo vlaknine, zdrave maščobe in zelenjavo, ki naj počasi spodrivajo nezdrava živila. Velik korak je že zamenjava običajnih testenin za polnozrnate, svetujejo strokovnjaki.

C-vitamin nas osreči, osveži in prebudi.

Prigrizke, ki redijo, obenem pa nam ne dajejo potrebne energije, ki je v teh dnevih in tednih marsikomu občutno primanjkuje, postopoma odpišemo: zamenjamo jih z zdravimi oreški, sicer pa naj bo vmesnih obrokov čim manj. Med glavnim obrokom se naužijmo stročnic in zdravih rib ter morskih sadežev ter tako nahranimo možgane, da se bodo lažje spopadali z izzivi, neprijaznimi vremenskimi razmerami, turobnimi in kratkimi dnevi. Ne pozabimo, sladkor nam dvigne razpoloženje le za kratek čas, ko učinek pojenja, pa je lahko razpoloženje še slabše kakor prej. Dobro voljo privabljajo tudi vitamini in minerali, poudariti velja predvsem železo, kalcij in vitamin B6. Njihovo pomanjkanje lahko prinese razdražljivost, znake depresije in težave s pomnjenjem.

Vitamini in minerali pomembno vplivajo na razpoloženje.

Za razvajanje sladkih brbončic si privoščimo košček temne čokolade, dobro voljo, budnost in svežino prinesejo citrusi, ki nas obdarijo še z dragocenim C-vitaminom, neurejeno prebavo, ki je prepogosto vzrok za nejevoljo, pa odpravimo s probiotiki.