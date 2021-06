Ječmen in oves za srce

Uživajmo čim manj živalskih maščob. FOTO: Kritchanut/Getty Images

Sredozemski način prehranjevanja blagodejno dene najpomembnejši mišici v telesu.

Če bi se vse življenje prehranjevali pravilno, bi najpogostejše kronične nenalezljive bolezni lahko večinoma vsaj preprečili, če že ne pozdravili. To velja tudi za kardiovaskularne bolezni in visok krvni tlak.Zakaj srcu, najpomembnejši mišici v telesu, ne bi dali hrane, ki mu dobro dene! Zmanjšati moramo vnos soli in sladkorja ter uživati zdrave maščobe, zelenjavo, sadje, stročnice, mlečne izdelke z manjšim deležem maščobe, nemastno meso in ribe, iz prehrane pa povsem izločiti nasičene maščobne kisline in transmaščobe. Teh škodljivih maščob je največ v rdečem mesu, polnomastnih mlečnih izdelkih, hitri ocvrti hrani, številnih pekovskih izdelkih in pecivu, margarini. Namesto tega bi morali segati po živilih, ki vsebujejo esencialne maščobe. Še posebno koristne so dolgoverižne maščobne kisline omega-3, s katerimi so bogate morske ribe, sardine, slanik, skuša, losos pa tudi rečne postrvi.Za srce je izvrsten sredozemski način prehrane, saj vsebuje veliko sadja, zelenjave, polnozrnata žita. Vsekakor je pomembno, da uživamo čim bolj naravna živila v njihovi osnovni obliki in čim manj predelanih ali vnaprej pripravljenih. Zaščitni učinek na srce ima tudi rdeče vino. Seveda pa je pri pitju alkohola treba biti zmeren in ne prekoračiti dnevnega vnosa, ki je do 2 dl na dan. Temnozelena zelenjava, zelena solata, špinača, ohrovt so bogati z vitamini, antioksidanti, obilje kalcija, kalija in magnezija, ki jih vsebujejo, pa jih uvršča v odlična živila za ohranjanje zdravja srca, pomagajo tudi pri vzdrževanju telesne teže, zdrava telesna masa pa je temelj za zdravje srca.Odlični živili sta tudi ječmen in oves, ki vsebujeta poseben tip betaglukana. Betaglukani iz ovsa so oblika topnih prehranskih vlaknin, ki so močno povezane z izboljšanjem ravni holesterola in s tem povezano krepitvijo zdravja srca. Pri zniževanju holesterola, ki je eden od dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, je koristen tudi avokado, ki je bogat izvor oleinske kisline, ki dokazano znižuje skupne vrednosti holesterola v krvi. Pri zniževanju krvnega tlaka, tudi dejavniku tveganja, pa so odlični semena in oreščki, nekateri jih imenujejo kar superhrana za srce. A zaradi njihove visoke energijske vrednosti jih lahko na dan pojemo največ za eno pest. Odlično je tudi oljčno olje, ki vsebuje nenasičene maščobne kisline, vitamin E, fitosterole in polifenole. Ti antioksidanti zmanjšujejo možnost nastanka ateroskleroze, celice ščitijo pred oksidativnim stresom oziroma preprečujejo oksidacijo maščob v krvi.Raziskava znanstvenikov v Bostonu, v kateri so več kot 30 let spremljali prehranjevalne navade več kot 75.000 ljudi, so pokazale, da so ženske, ki so jedle jogurt vsaj petkrat na teden, za 20 odstotkov zmanjšale tveganje za visok krvni tlak. Študije so pokazale, da redno uživanje stročnic znižuje LDL-holesterol in raven trigliceridov ter uravnava krvni tlak, glavne dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni.So hranilno izjemno bogata živila, saj poleg kompleksnih ogljikovih hidratov vsebujejo še dobršen del beljakovin in prehranskih vlaknin. Kot vsa hrana rastlinskega izvora ne vsebujejo nasičenih maščob, namesto holesterola vsebujejo za zdravje koristne snovi. Polne so tudi železa, mangana, bakra, magnezija, vitaminov skupine B, cinka in fosforja.