Je telo mogoče očistiti strupov? Je, in to povsem naravno, z malo volje. Za začetek je treba prevetriti prehrano: zdaj menda že vsi vemo, da to, kar pojemo, močno vpliva na naše zdravje, tudi jeter, čudovitega organa, ki s čiščenjem krvi in izločanjem prebavnih sokov opravlja vitalne funkcije v telesu. Jetra so glavni organ za razstrupljanje, prebavni organ, urejajo nivo holesterola. So tudi edini organ, ki se je sposoben sam regenerirati, a pri tem mu je treba pomagati, seveda z izbiro zdravih živil in pijač.

Strokovnjaki svetujejo sredozemski način prehranjevanja: ribe, zelenjava, sadje, oreški, oljčno olje, malo mesa in še manj sladkarij.

Omejiti, še raje kar izključiti je treba predelano hrano, ki je kalorična, bogata z maščobami, ter obroke razdeliti na več manjših. Poskrbeti je treba, da popijemo dovolj vode: ta je ključna za funkcioniranje organizma, tudi ledvic. Z zadostno količino vode jim bomo pomagali, da bodo hitreje in učinkoviteje odplaknile strupe iz telesa.

Tudi kakovosten spanec je del čiščenja organizma.

Dehidracija bo te procese seveda upočasnila. Brez gibanja ne gre, je sestavni del zdravega načina življenja. Če niste v zavidljivi formi, začnite postopoma, denimo s sprehodi, številne blagodati prinaša joga. In ne pozabite: tudi kakovosten spanec je del čiščenja organizma, za ohranjanje celokupnega zdravja naj bi spali sedem ur na noč.