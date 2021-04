Je stevija dobra ali slaba?

Stevija kot nadomestek sladkorja že dolgo ni več novost in po njej posega vse več tistih, ki bi radi zmanjšali količino dnevno zaužitega sladkorja. Na prvi pogled v želji po tem nudi idealnega zaveznika. V nasprotju z umetnimi sladili je namreč naravni nadomestek sladkorja, nima nikakršne energijske vrednosti in je kar 300-krat slajša od sladkorja. Upanje, da bi lahko bila učinkovit zaveznik pri premagovanju odvečne teže in pri nadzorovanju sladkorne bolezni, je torej na prvi pogled upravičeno. Pa je vse to res? Kaj sploh je stevija Prah stevije, ki se uporablja kot sladilo, je pridobljen iz rastline Stevia rebaudiana, katere domovina je Južna Amerika. V njej je osem glikozidov. To so sladke sestavine, izolirane in prečiščene iz listov stevije, med njimi po količini izstopata steviozid in rebaudiozida A (reb A).



Obstaja približno 150 vrst stevije, ki se v domovini, natančneje v Paragvaju in Braziliji, uporablja že vse od 16. stoletja, zaradi uporabnosti se je njeno pridelovanje razširilo tudi drugod po svetu. Trenutno je največja pridelovalka te rastline Kitajska. Kot sladilo se skoraj povsod po svetu uporablja v pijačah, pekovskih izdelkih, slaščicah, jogurtih, skratka povsod, kjer za sladek okus praviloma skrbi sladkor. Je varna za uživanje? Ameriški urad za prehrano in zdravila (FDA) stevijo priznava kot varno nadomestilo sladkorja, vendar le predelano in ne njenih listkov ali surovega ekstrakta. Pojavljala se je določena zaskrbljenost, da naj bi večala tveganje za raka na reproduktivnih organih.



Študije so bile izvedene na živalih in preslikava na ljudi ni zagotovila dovolj dokazov, da bi jo FDA črtal s seznama varnih živil, je pa izdal priporočila, naj količina zaužite stevije na dan ne bi presegala štiri miligrame na kilogram telesne teže. Pozitivni učinki Eden prvih in najopaznejših pozitivnih učinkov stevije je uravnavanje krvnega sladkorja. Kot je povedala diabetologinja in svetovalka za diabetes Leah Kaufman, njeno uživanje ne povzroča porasta krvnega sladkorja in je zato odlična alternativa sladkorju za vse, pri katerih je vwliko tveganje za diabetes ali je ta že diagnosticiran.



​Tudi ameriško društvo Srce se strinja, da je stevija dobrodošla v prehrani sladkornih bolnikov, vendar le, če z njo ne pretiravajo in če izpada energijske vrednosti z njo slajene prehrane ne nadomeščajo kasneje. Kot nadomestek sladkorja je primerna tudi za vse, ki se borijo s prekomerno težo ter varuje zdravje zob. Samo stevija ne bo pomagala »Vendar je treba vedeti, da zgolj nadomeščanje sladkorja s stevijo ne z vidika skrbi za zdrave zobe in ne s stališča primerne teže ni dovolj. Lahko pa predstavlja enega od korakov do cilja,« opozarja Kaufmanova in izpostavlja leta 2016 opravljeno raziskavo, v kateri so posamezniki, ki so jutranjo pijačo sladili s stevijo, čez dan zaužili več kalorij kot osebe, ki so uporabile običajen sladkor.

Gre torej za past, ki jo nastavlja uporaba vseh sladil: možgani ob okušanju sladkorja ne dobijo pričakovane energije, na kar opozorijo z željo po energijsko bogati hrani, je opozoril tudi David Levitsky, profesor prehranskih znanosti z univerze Cornell. »Teoretično je z uživanjem sladil brez energije na dolgi rok mogoče shujšati, a izgubljanje teže je preveč kompleksen pojav, da bi lahko to bila edina pot. Uživanje polnovredne hrane, izogibanje škodljivim maščobam, zmerne količine na krožniku, redna vadba in na sploh zdrav način življenja so veliko bolj učinkoviti kot nadomeščanje sladkorja s stevijo ali z drugimi sladili.« Kakšen je sploh njen okus? Je podoben sladkorju? »Ne ravno,« pravi Levitsky. »Noben nadomestek sladkorja nima naravnemu sladkorju identičnega okusa. Njen okus je močnejši in ne odgovarja vsem.«



Prav tako je zmotno prepričanje, da je stevija, čeprav pridobljena iz rastline, povsem naravna. Tisti na trgovskih policah so velikokrat dodane snovi, ki nekoliko ublažijo njen okus in ji zagotavljajo sladkorju podobno teksturo. Na prvih mestih gre tu za eritritol ali dekstrozo (koruzni sladkor).

»Na trgovskih policah dostopni steviji je neredko dodan tudi eritritol, sladkorni alkohol, kar ima lahko negativne učinke na prebavila in pri nekaterih ljudeh povzroči prebavne težave,« opozarja Kaufmanova. »Sladkorni alkoholi se nahajajo tudi v bombonih ter žvečilnih brez sladkorja (ki ne vsebujejo nujno stevije) in pretiravanje z njimi lahko povzroči drisko.«



Skratka tudi na prvi pogled idealno sladilo lahko ima negativne učinke, zato je pri nakupu več kot na mestu branje etiket, nato pa seveda zmernost pri uporabi.

