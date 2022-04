Je preventivni botoks res dobra odločitev? Izkušnje ljudi, ki so to preizkusili

Živimo v dobi z visokimi lepotnimi standardi. Družabna omrežja nas ves čas opominjajo, da bi morali stremeti k napeti koži, se sproti znebiti vsake gube in na splošno skrbeti za večno mladosten videz.

Še več, proti prvim znakom staranja bi se morali boriti že s preventivnimi ukrepi, med katere spada tudi injiciranje botoksa, ki naj bi poskrbelo, da se na našem obrazu ne bi izrisale gube.

Pa so zgodnji obiski tovrstnih posegov res zagotovilo za večno mladost? Portal Metro.uk je preveril pri ljudeh, ki so se v preteklosti odločili za preventivno vbrizgavanje botoksa. Kakšne so njihove izkušnje?

Preberite tukaj.