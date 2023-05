Je najpogostejši rak pri ljudeh: na sonce ne hodite nezaščiteni

Kožni rak je najpogostejši rak pri ljudeh, maligni melanom pa predstavlja približno 15 odstotkov vseh oblik kožnega raka. Nadvse skrb vzbujajoč podatek pa je, da se pojavnost malignega melanoma povečuje najhitreje med vsemi oblikami raka. V Sloveniji vsako leto zboli okoli 600 ljudi, kažejo podatki Onkološkega inštituta.

Uporabljamo sredstvo z zaščitnim faktorjem 30 in več, ki varuje pred UVB- in UVA-žarki. FOTO: Liudmila Chernetska, Getty Images

Melanom se lahko v naprednih fazah razširi na bezgavke in organe, takrat je ozdravitev skoraj nemogoča.

»V Sloveniji je videti naraščanje števila na novo odkritih primerov kožnega malignega melanoma, predvsem pri osebah, mlajših od 55 let, pri čemer je večji porast pri ženskah kot pri moških,« pojasnjuje dr. Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije iz Medicinskega centra Barsos.

»V splošnem se pojavnost malignega melanoma pri belopoltih povečuje z nižanjem zemljepisne širine. Avstralija ima najvišjo incidenco, kjer so stopnje več kot 10-krat višje pri ženskah in več kot 20-krat višje pri moških v primerjavi z Evropo. V Evropi Skandinavija poroča o največjem številu melanomov. V Sloveniji je kožni rak najpogostejši tip pri obeh spolih, melanom pa je po pojavnosti na šestem mestu. Število novih primerov melanoma se podvoji na vsakih šest do deset let. Odgovoren je za več kot 90 odstotkov vseh primerov smrti zaradi kožnega raka.«

Pogostejši pri moških

Melanom je najpogostejši v državah, za katere so značilni številni sončni dnevi in intenzivno UV-sevanje. Čeprav so posamezniki s svetlo in za sonce občutljivo kožo dovzetnejši za melanom, niso redki niti primeri med tistimi s temnejšo poltjo ali brez pigmentnih znamenj.

»Sončne opekline in občasna, intenzivna izpostavljenost UV-sevanju povečujejo tveganje. Za tiste s svetlo poltjo in velikim številom znamenj ali peg obstaja večje tveganje za nastanek kožnega raka. Poleg tega so dovzetnejši tisti z družinsko anamnezo kožnega raka, osebno anamnezo prejšnjega kožnega raka ali oslabljenim imunskim sistemom. Starost in spol prav tako igrata vlogo, pri starejših posameznikih je tveganje večje, moški so bolj nagnjeni k razvoju kožnega raka v primerjavi z ženskami,« nadaljuje sogovornica in pojasnjuje, da se tumor običajno pokaže z odtenki temno sive do skoraj črne, modrikaste ali modrikasto rdeče barve.

Melanom v zgodnjih fazah pogosto napreduje kot madež, kasneje pa se razvije v infiltrirano ali dvignjeno maso. FOTO: Nasekom, Getty Images

»Lahko se kaže s površinskimi, ravnimi ali nodularnimi lezijami, vključno z barvnimi madeži na nohtih in izboklinami. V zgodnjih fazah melanom pogosto napreduje kot madež, kasneje pa se razvije v infiltrirano ali dvignjeno maso. Bolniki na začetku nimajo vedno spremljajočih simptomov, v napredovalih fazah pa tumor povzroči bolečino, srbenje, krvavitev ali razjedo. Pri moških melanom najpogosteje prizadene kožo trupa, pri ženskah pa spodnje okončine, pojavi se predvsem pri mladih odraslih.«

Pred soncem se zaščitimo

Za uspešno zdravljenje je ključnega pomena zgodnje odkrivanje. »V neinvazivni fazi ga je mogoče popolnoma odstraniti s preprostim kirurškim posegom. Tudi primeri z zgodnjo invazivnostjo, do debeline 2,5 mm in brez odkritih cist v bližnjih bezgavkah, imajo ugodno prognozo. Vendar pa se lahko melanom v naprednih fazah razširi na bezgavke in organe, takrat je ozdravitev skoraj nemogoča,« svari zdravnica.

Za preprečevanje kožnega raka in melanoma je ključno izogibanje nezaščitenemu izpostavljanju soncu: »Poiščemo senco in se zaščitimo z oblačili, nosimo klobuk, sončna očala, dolge rokave in hlače. Uporabljamo sredstvo z zaščitnim faktorjem 30 in več, ki varuje pred UVB- in UVA-žarki. Nanos kreme ponavljamo vsaki dve uri ali pogosteje med potenjem in po kopanju,« priporoča dermatologinja in poudarja, da je večina primerov melanoma posledica izpostavljenosti UV-sevanju, do 10 odstotkov je gensko dovzetnih, kot redek dejavnik tveganja pa velja omeniti še druge rakotvorne snovi v okolju. »Večina primerov malignega melanoma je povezana z občasnim, intenzivnim izpostavljanjem soncu, zlasti v otroštvu, zato je ključnega pomena, da otroke že od mladih nog zaščitimo pred izpostavljenostjo soncu in jih poučimo o zaščitnih ukrepih,« sklene.