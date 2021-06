Jagode: zakaj pecljev ne bi smeli zavreči

Odpadki velikokrat niso odpadki. Prav to drži tudi za peclje in lističe jagod, ki so v resnici veliki zavezniki zdravja, čeprav nanje nihče ne gleda tako. Peclji in lističi rdečih vrtnih ali gozdnih jagod namreč vsebujejo veliko vitamina C ter drugih zdravju prijaznih snovi, iz njih pripravljen čaj pa premore mnoge pozitivne učinke. Zakaj je dober Skrbi za dobro delovanje živčevja, močan imunski sistem, deluje proti stresu, premaguje utrujenost, dober je za duševno zdravje, pozitivno vpliva na krvno sliko in delovanje ledvic.

Koristen je tudi za sladkorne bolnike, saj uravnava krvni sladkor. Ob tem varuje pred želodčnimi težavami, pozitivno vpliva na količino holesterola v krvi in uravnava krvni tlak, pospešuje presnovo in upočasnjuje staranje. Priprava čaja Žličko posušenih jagodnih pecljev ali zdrobljenih lističev prelijte z decilitrom vrele vode. Pokrijte in počakajte 20 minut. Tako pripravljen čaj pijte trikrat na dan, saj je prijetnega okusa in odličen tudi z dodatkom medu ali limone.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: