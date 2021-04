Jagode za zdrave zobe in vitko postavo

Jagode niso le okusen, temveč tudi zelo zdrav sadež. Vsebujejo veliko vitamina C (več kot limone in pomaranče), bogate so s folno kislino ter številnimi drugimi vitamini in minerali, ki jih telo potrebuje za brezhibno delovaje, zato se z njimi sladkajte brez slabe vesti.



Uporabni pa niso le sadeži, temveč tudi zeleni listi. Kaj vse zmorejo?

Blažijo težave z dlesnimi in zobmi

V kolikor imate težave z zobmi in dlesnimi, je za izpiranje ustne votline priporočljiv čaj iz mešanice suhih listov jagod, robid in malin.



Žlico listov v enakih odmerkih prelijte z dvema decilitroma vode, počakajte 20 minut in večkrat na dan sperite ustno votlino.

Belijo sklenino

Če boste z jagodami natrli zobe, boste premagali na njih nakopičene obloge in sklenina bo postala bolj bela.



Uporabite lahko samo jagode ali pasto iz njih zmešate z jedilno sodo ter največ dvakrat na teden z njo očistite sklenino. Pogosteje ni primerno, saj lahko pride do poškodb vrhnjega sloja zob.

Za vitko postavo

Jagode so dobrodošle pri hujšanju in tudi pri zdravljenju hemoroidov. V ta namen pet do šest tednov pred vsakim obrokom pojejte 200 gramov jagod. Pospešile bodo prebavo in ublažile željo po pretiravanju z drugimi jedmi.

Razstrupljajo organizem

Mešanico iz 10. gramov listov jagod, enake količine listov robid, malin, cvetov marjetic in listov regrata prelijte s šestimi decilitri vrele vode.



Pokrijte, čez pol ure precedite in pred jedjo trikrat na dan pijte čaj, ki spodbuja čiščenje organizma.

