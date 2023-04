Jabolka so dobra tudi za pljuča

Jabolka niso le priljubljeno in neskončno uporabno sadje (iz njih je mogoče pripravljati sokove, sladka in slana peciva, marmelade, priloge in še bi lahko naštevali), so tudi zelo zdrava.

Že star pregovor pravi, da jabolko na dan odžene zdravnika stran, to pa so največji učinki jabolk na zdravje.

Poleg vlaknin so v njih še probiotiki, ki so zaslužni za zdravo črevesno floro ter za zdravje nasploh. FOTO: Nortonrsx Getty Images, istockphoto

Skrbijo za zdravje srca

Jabolka so bogata s topnimi vlakninami, ena od njih je pektin. Pektin se veže na holesterol in višek glukoze v prebavilih, s tem se ta skupaj z vlakninami skozi prebavila izločita iz telesa.

Srednje veliko jabolko vsebuje pet gramov vlaknin. V njih je še antioksidant kvercetin, flavonoid, ki je povezan z nižjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa dve.

Dobra so za zdravo prebavo

Že omenjen pektin in druge v jabolkih prisotne vlaknine dolgo ohranjajo sitost ter skrbijo za dobro prebavo. Največ vlaknin je v olupku jabolk.

Poleg vlaknin so v njih še probiotiki, ki so zaslužni za zdravo črevesno floro ter za zdravje nasploh.

Uravnavajo krvnik sladkor

Polifenoli so aktivne spojine, ki se nahajajo v hrani rastlinskega izvora in imajo antioksidativno moč. Tisti, ki so v jabolkih, lahko pomagajo pri blokadi prebavnih encimov, ki so zaslužni za razgradnjo škroba v enostavne sladkorje in tako pomagajo telesu, da učinkoviteje izkorišča inzulin ter s tem pomagajo pri uravnavanju krvnega sladkorja.

Rek jabolko na dan odžene zdravnika stran ni iz trte zvit. FOTO: Fudio, Gettyimages

Delujejo protivnetno

Antioksidativne spojne v jabolkih varujejo pred delovanjem prostih radikalov, s tem nižajo tveganje za vnetja in varujejo pred kroničnimi boleznimi.

Dobra so za pljuča

Več študiji je pokazalo, da redno uživanje jabolk niža tveganje za raka pljuč, za obstruktivno pljučno bolezen in za astmo.

Ena on njih je proučevala zdravje pljuč bivših kadilcev in odkrila, da so bile pri osebah, katerih prehrana je vključevala veliko paradižnika in jabolk v manjši meri oslabljene funkcije pljuč kot pri osebah, ki jabolk in paradižnika niso redno uživale.