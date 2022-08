Vedno najprej pomislimo na negativno karmo, toda vsak dan zjutraj lahko zaprosimo vesolje tudi za to, da bi bili ta dan pripravljeni sprejemati pozitivno karmo, pravijo duhovni učitelji. Naučiti se moramo tako dajati kot prejemati, da se vzpostavi neprekinjeni tok obilja. Veliko ljudi ima namreč težave sprejeti, kar prejmejo, kar prav tako zablokira finančne tokove, kot če smo skopi in zadržujemo denar, ki bi ga morali dati ali zapraviti. Če vam nekdo ponudi, da vam plača za nekaj, se mu zahvalite, pri tem ne čutite nobene krivde. Veselite se, saj se morate naučiti sprejemati, da lahko popolnoma izstopite iz karmičnega kolesa, pravijo.

Tudi ko projiciramo stvari na druge, se vrtimo v karmičnem kolesu, zato bodite zelo jasni glede tega, kaj je vaše in kaj ne, katero čustveno stanje izhaja iz vas in kdaj prevzemate negativnost od drugih. Tudi če kdo v vas vzbudi karmično pogojena negativna občutja, lahko to vidite kot priložnost, da jih razrešite. Prevzeti morate odgovornost za tisto, kar je v vas. Hitreje boste očistili vse, kar vas vleče k tlom, prej se bo povečala vaša sposobnost manifestacije in hitreje boste lahko napredovali v peto dimenzijo.

Če torej zadržujete in gojite v sebi slabe občutke o sebi ali drugih, lahko zato zelo hitro predelate to izkušnjo in znašli se boste v lepi mirni realnosti, ki ste si jo ustvarili s svojim umirjenim razmišljanjem in čutenjem. Če je npr. nekdo z vami grdo ravnal, stopite ven iz tega čustva, kajti če čustvo spravimo iz sebe v 15 sekundah, lahko preprečimo, da negativnost vstopa v telo. V tem času se namreč nima časa usidrati, zato npr. zakričite, recite, da sovražite grdo ravnanje, da se slabo počutite ob tem človeku … Nato v naslednji minuti recite še, da ljubite, ste polni ljubezni, da privlačite ljudi, ki vas razumejo, dvigujejo, podpirajo – in s tem spremenite svoje stanje, saj se povežete s spiralo pozitivnosti.