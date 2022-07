Izpoved Slovenke: Lagal je najinim otrokom in me blatil moji družini

V tej zgodbi se ne želim osredotočiti na vse, kar sem doživljala v zakonu z alkoholikom, vendar vam želim predvsem posredovati izkušnjo svoje osvoboditve. Moj zakon z alkoholikom je bil poln predvsem čustvenega nasilja, izsiljevanja in manipulacije. Sledili so finančna stiska, neizpeljani projekti, boj za preživetje, nezvestoba, izmikanja in laži. Vse to je zaznamovalo tudi najine otroke, ki so na različne načine kazali svojo stisko. Vodili so me sram, strah in nemoč, zato sem toliko časa skrivala svoje težave ... Preberite izpoved na Onaplus.si.