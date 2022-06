Izpoved Slovenke, ki je zaradi alkoholizma v družini in zakonu preživela pekel

»Poročila sem se pri 22 letih, zato da sem pobegnila od doma. Moža mi je določil oče, vendar sem ga kasneje vzljubila. Pet let nisva imela otrok. Potem se je rodil prvi otrok s težko telesno okvaro, ki je v tistih časih še niso znali uspešno zdraviti. Do tretjega leta starosti je bil več v bolnišnici kot doma. Sama sem se veliko ukvarjala z otrokom, mož pa je začel izostajati od doma. Kljub vsemu sem v zakonu vztrajala 33 let. Bila sem izčrpana, fizično in psihično zaradi nespoštovanja in vsakodnevnih žalitev, zakonska zveza ni delovala, kot bi bilo treba.«

