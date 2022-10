Izpoved Slovenca: Prepričan sem bil, da bom čez noč umrl

Na vprašanje, kako je doživljal hromečo tesnobo, ko ga je držala v krempljih, opiše: »Imel sem težave z dihanjem, srce mi je močno razbijalo. Določeno obdobje sem se celo vsak večer poslavljal od svoje družine, ker sem bil prepričan, da bom čez noč umrl. Ne glede na to, na kateri strani sem ponoči ležal, je moje srce divje tolklo. Občutki so bili res neprijetni. Ravno danes sva se z ženo spomnila nekega skupnega dopusta na morju, ko me je tesnoba tako silovito popadla, da sem zmogel edino nepremično sedeti ob avtomobilu in kaditi. Zdelo se mi je, da ne zmorem narediti niti enega koraka. Ko zdaj pomislim, mi je jasno, da so me občutki tesnobe in panike kar dolgo življenjsko obdobje močno hromili.«

