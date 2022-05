Izpoved bralke: Ne pozabi me, nihče te ne more nadomestiti

Stala sem na stopnišču pred blokom in opazovala otroke, ki so se veselo podili za žogo. Stopila je iz avta in pristopila k meni. Veselo se je nasmejala in pomolila roko v pozdrav.

»Jaz sem Tina. Kmalu se bom preselila v ta blok. Upam, da bova postali prijateljici,« se je glasno zasmejala in me objela.

Česa takega od neznanke res nisem pričakovala. Da me objema, se mi smeje, čeprav me ne pozna. Niti ne ve, ali sem iz tega bloka, tudi tega ne, kako mi je ime ...

Preberite izpoved bralke na Onaplus.si.