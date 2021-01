Izpadanje zob simptom covida 19? Zobozdravnica miri

Seznamu simptomov okužbe z novim koronavirusom oz. bolezni covid 19 se je pridružil še eden; suh kašelj, povišana temperatura, izguba vonja in okusa, izpuščaji, izguba las ... izpadanje zob? Nekateri pacienti v zadnjem času poročajo o tem, a zdravstvenih dokazov (še?) ni.



Zobozdravnica Sasha Ross iz Clevelanda v ZDA je prepričana, da izguba zob ni povezana s covidom 19, čeprav ima pandemija velik vpliv na zobozdravstvo. Izguba zob je po njene mnenju bolj povezana z odpovedjo zobozdravstvenih pregledov in operacij pa tudi s stresom. »Lahko bi obstajal način, da covid 19 poslabša zobozdravstvene probleme ali pospeši izgubo zob, a trenutno ni podatkov, ki bi to potrjevali,« je povedala za spletno stran klinike v Clevelandu, a poudarila, da gre pri tem verjetno bolj za stres, ki ga je povzročila pandemija. Na spletnih forumih pa precej pacientov, ki so preboleli covid 19, poroča o izpadajočih zobeh, pogosto pri tem ne čutijo nobene bolečine in ne krvavijo. Rossova to pojasnjuje s tem, da so takšne osebe imele prej obstoječe težave z zobmi in da lahko v primeru kroničnih infekcij zobje izpadejo neboleče, saj niso več povezani s kostjo.



Zobozdravnica omenja še, da če se oboleli s covidom 19 počutijo slabo ali so v bolnišnici, verjetno slabše skrbijo za svojo ustno higieno, to pa bi lahko poslabšalo težave z zobmi.