Izpadanje las pri ženskah – 3 glavni vzroki in 1 rešitev

čezmerno izpadanje las med umivanjem in krtačenjem,

med umivanjem in krtačenjem, stanjšani in slabotnejši lasje,

območja s slabotnejšimi lasmi?

Kim, 35 let, izpadanje las po nosečnosti

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

Viki, 32 let, stres in slaba prehrana

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

Karla, 41 let, dedna plešavost

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

s klikom na TO POVEZAVO

s klicem na 07 600 3005

po e-pošti slovenija@loconatura.com

FOTO: DTM Natura

Vam je znano kaj od naslednjega:Če ste opazili kaj od naštetega, se je izguba las začela tudi pri vas, vprašanje je le, kako resna je že. V vsakem primeru pa obstajajo rešitve tega problema – berite naprej in odkrili vam bomo skrivnosti dejanskih uporabnic.Kim je neobičajno izpadanje las opazila, ko je njen sin Jonatan dopolnil pet mesecev in ga je nehala dojiti. Poporodno izpadanje las prizadene letno okoli 300.000 žensk in traja približno 6–12 mesecev.Po njenih besedah se je vse začelo tako, da je pri jutranjem česanju opažala vedno večje šope las v umivalniku in pod tušem. »Najprej temu nisem namenila veliko pozornosti, saj sem brala, da je to po nosečnosti normalno, hkrati pa sem predvidevala, da gre za posledico nespečnosti in stresa.« je povedala Kim. »Najhuje od vsega je bilo to, da so se lasje posebej hitro redčili spredaj ob straneh, in priznati moram, da sem bila kmalu obupana.«Ker je Kim zaposlena v znani restavraciji, kjer veliko dela z uglednimi gosti, je videz zanjo zelo pomemben. Izpadanje las se je začelo nekaj mesecev pred vrnitvijo na delo in to ji je povzročalo še dodatne skrbi.»Že tako so moji hormoni po rojstvu poskrbeli za pravi vrtiljak čustev. Razmišljati o tem, da se bom v službo vrnila napol plešasta in neurejena, pa tem čustvom ni prav nič pomagalo.«Po njenih besedah je, a ni nič pomagalo. Razmišljala je tudi o lasulji, a nekako se ji je zdelo, da bo preveč opazna.Nato je na spletu naletela na izdelek– 12 ampul z visoko koncentracijo naravnih izvlečkov in vitaminov, ki aktivno pospešujejo rast las in preprečujejo njihovo izpadanje.»Takoj sem se odločila za t. i.in naročila dve pakiranji (24 ampul) za enomesečno terapijo, ki poda najboljše možne rezultate.«Rezultat?Oglejte si sami:. Ker je moj sinček precej nespeč otrok, ne morem reči, da zdaj nisem več pod stresom, a vsaj službe se veselim veliko bolj kot prej. Tudi samozavest ne trpi, saj sem prej ves čas razmišljala o tem, kaj si bo o tej plešavosti mislil moj mož ali moji sodelavci, kar me je samo še dodatno razjedalo. Vsem mamicam, ki se spopadajo z isto ali podobno težavo, lahko iskreno priporočim uporabo PostQuam Therapy Complexa .««Verjetno imam precej nenavadno zgodbo o tem, kako sem ugotovila, da postajam plešasta. Ker so mi, se mi to ni zdelo nič nenavadnega. Poleg tega so jih vedno lepo nadomestili novi. Vse do lanske novoletne zabave,« začne svojo zgodbo Viki.»V omejeni družbi nekaj ljudi smo pričakali novo leto in čez nekaj dni nam je kolega poslal slike z zabave. Dobesedno šokirana sem ostala, ko sem videla tole.«Viki opisuje paniko v naslednjih dneh, ogledovanje temena glave z ogledali z vseh strani, preizkušanje različnih kozmetičnih pripravkov, ki naj bi pomagali pri rasti in preprečevanju izgube las, ter testiranje novih pričesk, ki bi lahko »prikrile luknje«. A nič ni resnično pomagalo.Ker jo je izguba las psihološko precej potrla, je, specializiranega za izpadanje las zaradi stresa. »Rekel je, da bo izpadanje las verjetno trajalo tri mesece, zaradi življenjskega cikla las, hkrati pa, ker sem ravno preživela izjemno stresno obdobje zaradi ločitve in zelo pomembnega projekta v službi.«Triholog (dermatolog, specializiran za lasišče) ji je povedal, da se je zdaj njeno življenje spet ustalilo in ne opaža več neobičajno velikega izpadanja las ter da se bo stanje popravilo, vendar bo šlo za dolgotrajen postopek.»Zavedal pa se je, da sem tako kot vsaka ženska tudi jaz neučakana, ko gre za moj videz. Zato mi je za pospeševanje rasti las dal nekaj odličnih nasvetov, kako si jih umiti in posušiti, da jih ne poškodujem dodatno, močno pa je priporočil tudi spremembo diete in uporabo dodatkov za rast las.«»V svojo prehrano sem dodala več listnate zelenjave, kot sta špinača in ohrovt, ki sta dober vir vitamina E in bogata z železom, uživam pa tudi več mandljev in orehov, bogatih z magnezijem in železom.«»A po pravici povedano mislim, da mi nič ni pomagalo toliko kot dodatek za rast las PostQuam Therapy Complex . Na spletni strani Loco Natura sem naročila škatlo (12 ampul) in opravila, saj mi je triholog povedal, da se mi z izgubo las ni treba več ukvarjati, da moram le.«Viki z navdušenjem pove, da je prve, v mesecu dni pa se je stanje že izjemno popravilo.»Šele zdaj se zavedam, kako lahko izguba las vpliva na našo samozavest. Ko sem videla tisto obupno sliko, sem bila povsem na tleh. Niti pomislila nisem, da bi šla na kak zmenek, na videoklicih sem skrivala tisti del glave in razmišljala le o njem, nisem se mogla osredotočiti na pogovore, v službi pa sem se izogibala druženju s sodelavci. Zdaj pa končno z veseljem spet to vse počnem!«Karla začne svojo zgodbo s tem, da je bila v svojih 20. letih vedno ponosna na bujne lase, ki ji jih je veliko žensk zavidalo.»V otroštvu sem imela tako goste kodraste lase, da so mi šli prav na živce, ker jih nisem mogla ukrotiti. V svoje kodre sem se potem zaljubila pri svojih 20 letih in začela bolj izkoriščati njihove prednosti kot jih poskušati spremeniti. Bog me je blagoslovil s čudovito glavo las.«»Leto 2020 pa je poleg vsega slabega prineslo še nekaj, na kar prav tako nisem bila niti približno pripravljena. Lasje so mi začeli, novih pa kar ni in ni bilo.«Oba Karlinain kljub temu, da je obstajala nevarnost, da bo tudi Karla dedovala isto težavo, o tem zaradi gostote svojih las ni nikoli resno razmišljala. Vse do takrat, ko je to postalo realnost.»Na začetku nisem bila nikakor zaskrbljena, saj sem vedno imela občutek, da imam vsaj 30 % las preveč. A z vsakim umivanjem se je začela izguba las povečevati. Ko sem o tem začela poizvedovati pri kolegicah, so mi rekle, da je mogoče krivo to, da sem jih pogosto barvala. Čeprav je res, da sem pogosto eksperimentirala z barvami, sem vedela, da je frizer vedno dobro zaščitil moje lase in da to ne more biti razlog.«Za vsak primer se je Karla, a ni nič pomagalo. Meseci so minevali, lasje so še naprej odpadali. Po pogovoru z osebnim zdravnikom sta prišla do sklepa, da gre enostavno za dedno težavo.Njeni lasje so se spremenili iz mehkih in sijočih v trde, krhke in dolgočasne. Potem je opazila, da so se ji začeli, kar se ji prej ni nikoli dogajalo. Večina las je bila dolga le še približno 5 cm. Lasje so se redčili in začelo se je kazati lasišče.»Popolnoma se mi je zmešalo. Nisem imela pojma, kaj naj storim ali kako naj rešim situacijo. Lasje so mi izpadali iz korenine, tisti, ki so ostali, pa so se lomili.«»Odločila sem se, da kontaktiram podjetje DTM Natura d. o. o., ki mi je pred leti uspešno svetovalo pri drugem problemu. Podrobno sem jim opisala svojo zgodbo in povedali so mi, da je situacija že preresna, da bi jo reševali z navadnimi šamponi proti izpadanju las. Potrebovala sem nekaj, kar. Priporočili so mi izdelek.«»Ker sem bila z njihovimi priporočili v preteklosti že zelo zadovoljna, sem jim zaupala in naročila dve škatlici. Največ, kar lahko izgubim, je 60 evrov, kolikor plačam za, sem si mislila.«»Že po enem tednu se je dnevna izguba las močno zmanjšala! Nisem mogla verjeti svojim očem!»Do trenutka, ko sem začela ta tretma, sem izgubila že dve tretjini svojih las. Katastrofa!«»Vendar semopazila tisto, kar nisem niti verjela, da je možno –! Ne bom rekla, da se je stanje popolnoma popravilo v prvem mesecu, ker je bila izguba prehuda. A naročila sem še dve škatlici in nadaljevala 'vzdrževalni tretma' naslednja dva meseca. Po skupaj treh mesecih pa je bila moja pričeska spet zdrava, bujna in prelepa. Tako zdrava, da sem jo brez strahu spet malce poživila z barvami. In tokrat brez odpadanja las!« PostQuam Therapy Complex je super učinkovit serum za rast las z visokoučinkovitimi aktivnimi sestavinami, ki spodbujajo krvni obtok in dovajajo vitalne vitamine ter hranila lasnim mešičkom. Ta proces pospešuje rast las in se bori proti dedni izgubi las.Serum je možno ekskluzivno naročiti pri uradnem dobavitelju, in sicer:Naročnik vsebine je DTM Natura d.o.o.