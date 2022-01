Novoletne zaobljube: kako se izogniti skušnjavam?

Ves januar se pogosto pogovarjamo o t. i. novoletnih zaobljubah. Največkrat o tem, zakaj se jih ne držimo in kako to, da tako zlahka odstopimo od trdnih zavez samemu sebi. Zato, ker naši podzavestni mehanizmi stremijo k ohranjanju ravnovesja – tudi če je slabo in tudi če to že zdavnaj ni več funkcionalno, odgovarjajo strokovnjaki. Pravimo, da navade zaživijo svoje življenje in jih je zelo težko odpraviti. Imajo namreč svojo funkcijo. Da bi se tenzija razrešila, je treba poiskati druge načine za razreševanje oz. zadovoljevanje potreb, ki smo jih do zdaj naslavljali z neželenimi vedenji oz. s tistim, kar si želimo spremeniti, razloži psihologinja dr. Tjaša M. Kos. Dodaja, da razlog za tako velik osip novoletnih zaobljub že mesec po tem, ko si jih zadamo, leži v motivaciji: »Pogosto preprosto pozabimo na neki sklep. Še prav posebno, če ta ni bil zelo trden in podprt z vrednotami. Takšni pavšalni sklepi hitro izpuhtijo – saj se je za vsako spremembo treba truditi.«

Ključen problem pri opuščanju novoletnih sklepov je v tem, da izgubimo fokus.

Motivacijo namreč sami težko ohranjamo. Še posebno ker ima po drugi strani močan pritisk, saj potreba, ki smo jo naslavljali z neko npr. neprimerno ali nezaželeno navado, še vedno vztraja. Treba je torej najti drugačne načine, da to potrebo naslovimo. Res pa je tudi, še pravi sogovornica, da nas lahko tudi okolica usmerja v vzdrževanje nezaželenih navad. Tak primer, ki je prav pogost, je alkohol. Ko človek sklene, da bo nehal piti, a ga cela družba spodbuja in mu naroča, da spet poseže po alkoholu. Zato je pri spreminjanju navad tako zelo pomembna motivacija, pa tudi opora, ki jo posameznik najde v okolici, literaturi ali na spletu, pravi Kosova.

Manj je več

Pri spreminjanju navad in posledično držanju zaobljub, ki si jih zadamo, so na voljo določeni mehanizmi oziroma pravila, če se jih držimo ali jih upoštevamo, v svoji nameri spreminjanja samega sebe nam lahko tudi uspe.

Povežimo se z nekom, ki ima enake cilje, in drug drugega aktivno podpirajmo pri njihovem uresničevanju. FOTO: Fizkes/Getty Images

Tako pravilo je manj je več, pravi Kosova. »Izberite rajši enega ali največ dva cilja, ki sta vam pomembna – in se odločite, da jima boste fokusirano sledili. Raziskave so pokazale, da je ključen problem pri opuščanju novoletnih sklepov v tem, da izgubimo fokus. Pomaga tudi, če svoje cilje razgradite na korake, ste konkretni pri postavljanju sklepov in se izognite skušnjavam. Če ste se odločili shujšati, ne hranite doma sladkarij, če ste sklenili opustiti kajenje, vrzite stran pepelnik. Prihranili si boste marsikatero stisko in povečali možnosti za uspeh.«

V pomoč pri spreminjanju samega sebe je oblikovanje zdravih navad, pa tudi da se za vsak uspeh nagradimo. Kot še pravi strokovnjakinja, je v veliko pomoč tudi to, da se osredotočimo na vse tisto, kar je že v našem življenju in smo za to hvaležni. »Če se osredotočamo le na tisto, kar še ni dobro, sami sebe obsodimo na večno nezadovoljstvo. S tem si jemljemo energijo, ki bi jo lahko uporabili za spremembe. Hvaležnost za doseženo, za to, kar imamo, je izjemen vir sreče, ki nam leži na dosegu roke,« pravi Kosova in še opozori, da če nam z nobenim opisanim načinom ne uspe spremeniti življenja, bo najbolje, da poiščemo pomoč. »Aktivirate lahko svoje bližnje – družino, prijatelje, sodelavce, da vas podpirajo pri vaših sklepih. Če bo družina vedela, da ste se odločili shujšati, boste manj verjetno segli po drugem kosu torte.« Dobronamerna podpora je neprecenljiva. Morda se lahko povežete s kom, ki ima enake cilje, in drug drugega aktivno podpirata pri njihovem uresničevanju, svetuje psihologinja.