Izkoristite današnji dan, naj bo sobota v znamenju Kneippa

V Termah Snovik je vsak dan Kneippov dan, saj obiskovalce in goste v Kneippovem centru spoznavajo s knajpanjem, življenjsko filozofijo zdravega načina življenja po izumitelju knajpanja Sebastianu Kneippu. V termah tradicionalno vsako leto en dan posvetijo Kneippovim terapijam, ki združujejo pet naravnih elementov: vodo, gibanje, prehrano, zelišča ter ravnotežje, ki celostno poveže prve štiri elemente.

V Snoviku se bodo spomnili Sebastiana Kneippa. FOTO: Arhiv Term Snovik

Kneippov dan bo v soboto, 8. julija, ves dan. Imeli boste priložnost spoznati različne tehnike in metode Kneippove terapije ter se naučiti, kako jih vključiti v vsakdanji življenjski slog. Odkrili boste skrivnosti knajpanja in njegov vpliv na zdravje, sprostitev in energijo ter ustvarjanje bolj zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga. Program je letos zasnovan tako za otroke kot odrasle. Za otroke pripravljajo zanimivo spoznavanje z zdravimi navadami, z zabavnim odkrivanjem nalog bodo postali pravi Kneipp junaki, kar je letos novost.

Program bo pester in raznolik, začetek je ob 9.30. Med drugim boste lahko uživali v prijetnih in sproščujočih kopelih, se udeležili delavnic zeliščarstva, se naučili vaj za Kneippovo hidroterapijo, preizkusili refleksno masažo stopal, uživali v zdravi in okusni Kneippovi prehrani ter se spoznali z gozdnimi doživetji in vplivi gozda na dobro počutje.