Izkoristimo bogastvo narave

Suhe cvetove ognjiča namočimo v olje ter v zaprtem kozarcu za nekaj tednov postavimo na sončno okensko polico. FOTO: Chamillewhite/getty Images

Sivkin losjon nas bo hitro umiril in zazibal v spanec.

Kamilični čaj kožo pomirja in preprečuje vnetja, kožo pa odlično pomiri tudi ognjič.

Maska iz kamiličnega čaja in ovsenih kosmičev bo kožo pomirila ter jo obnovila. FOTO: Calypsoart/getty Images

Poletje nam ponuja naravnih dobrot v izobilju, tako tistih, ki jih na gredicah pridelamo sami, kot divjih rastlin, ki so še kako koristne za zdravje in dobro počutje. Med njimi so razna zelišča, denimo kamilice, ki cvetijo med junijem in avgustom, naberemo pa jih lahko ob njivah, med žitom in na travnatih kolovozih. Cvetove posušimo in iz njih skuhamo čaj ter si z njim lajšamo želodčne težave, pomagajo pa tudi pri notranjem nemiru in utrujenosti, pri prebavnih motnjah in boleznih želodčne ter črevesne sluznice, v kozmetiki pa je kamilica nepogrešljiva pri negi občutljive kože.Za nego kože na obrazu si lahko povsem enostavno in za malo denarja negovalne maske iz kamilic pripravimo kar doma. Za eno različico potrebujemo skodelico močnega kamiličnega čaja, pol skodelice ovsenih kosmičev, čajno žličko pecilnega praška in jušno žlico medu. Vse skupaj dobro zmešamo v gladko pasto ter s konicami prstov nanesemo na obraz in vrat ter pustimo učinkovati pet minut in speremo s hladno vodo. Maska deluje kot lahek piling, saj ovseni kosmiči vsebujejo salicilno kislino, med pa pomaga odstraniti odmrle celice. Kamilični čaj kožo hkrati pomirja in preprečuje vnetja.Kožo odlično pomirja tudi ognjič. Njegove živahne oranžne cvetove obiramo julija, jih sušimo za čaj in poparke, uporabimo pa jih lahko tudi za mazila in mila. Načinov, kako pripraviti eno in drugo, je ogromno, v glavnem potrebujemo suhe cvetove ognjiča in neke vrste maščobo, v našem primeru še čebelji vosek. Kozarec s pokrovom napolnimo s suhimi cvetovi ter jih prekrijemo v oljem po želji, najbolje oljčnim, ki pa naj bo kar se da kakovostno. Dobro premešamo, kozarec zapremo ter ga za nekaj tednov postavimo na sončno okensko polico. Olje nato precedimo, najbolje skozi gazo, saj lahko tako iz cvetov iztisnemo še zadnje kapljice. Olje nato vlijemo v posodo in jo postavimo nad posodo z vrelo vodo, kot bi topili čokolado. Ko se segreje, dodamo čebelji vosek in tu in tam pomešamo. Ko se stopi, po želji dodamo eterično olje, še malce pomešamo in vse skupaj previdno vlijemo v pripravljene posodice. Počakamo, da se ohladi, in mazilo je pripravljeno za uporabo. Omehčalo bo suha stopala in kožo na rokah, je tudi odličen balzam za suhe ustnice ter pospeševanje celjenja manjših odrgnin.Za umiritev pred spanjem bo prav prišel sivkin losjon za telo, za katerega niti ni treba nabirati sivke, ampak uporabimo zgolj njeno eterično olje. Poleg 30 kapljic tega potrebujemo še pol skodelice karitejevega masla ter prav toliko kokosovega in oljčnega olja. Karitejevo maslo in kokosovo olje damo v večji kozarec za vlaganje ter ga položimo v približno pet centimetrov globoko vrelo vodo. Ko se maščobi stopita in premešata, kozarec odstranimo iz vode in pustimo, da se mešanica ohladi. Nato dodamo oljčno in eterično olje ter premešamo. Počakamo, da mešanica postane skoraj trdna, nato jo prestavimo v večjo posodo ter z električnim mešalnikom mešamo približno deset minut, da dobimo lahko strukturo, podobno losjonu. Prelijemo nazaj v kozarec za vlaganje, kjer bo na sobni temperaturi počakal do šest mesecev. Seveda najbrž ni treba posebej poudarjati, da so vsi izdelki, če jih shranimo v okrasne kozarce, tudi lepo darilce.