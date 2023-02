Izjemni zdravilni učinki ječmenove trave, že mala količina dela čudeže

Sok ječmenove trave vsebuje antioksidante, encime in druge fitokemikalije, ki nevtralizirajo proste radikale, tudi pesticide in konzervanse. Ječmenova trava je naravno bogata z bakrom, kalijem, manganom, cinkom in ugodno deluje – ne boste verjeli – tudi pri težavah, kot so artritis (raztaplja kalcijeve obloge na kosteh, uravnava kalcij v krvi), astma, težave s kožo, debelost, anemija, zaprtje (med drugim blaži težave z razdražljivim črevesjem, spodbuja nastanek zdrave črevesne flore), impotenca, hipertenzija, sladkorna bolezen in težave z ledvicami ...

