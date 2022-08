Izgubila sem službo in začela piti, ko je odšla še hčerka, sem izgubila smisel

Pred nekaj leti sem imela zelo dobro službo v gostinstvu, lepo stanovanje, odnosi z mojo družino pa so bili tudi odlični. Vse se je spremenilo s korono, zaprli so restavracijo, v kateri sem delala, in tako sem izgubila službo, nato pa še stanovanje in padla sem v depresijo ... Preberite izpoved bralke na onaplus.si.