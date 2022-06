Izgubila sem mamo in sestro in ostala čisto sama, počutim se nevidno

Imam težave s psiho in sedaj sem po smrti sestre popolnoma sama. Sem že v pokoju in imam finančno varnost, a sem v vse večjih stiskah, saj sem takšna, kot sem, nevredna. Bolj ali manj se me ljudje izogibajo in povsod se počutim nevidno. Včasih se bojim, da bom kar umrla od žalosti ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.