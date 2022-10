Izgorelost ali kako si rešiti življenje

Ko ljudi izda zdravje in je hudo, kot je srčni infarkt ali možganska kap, se vprašajo, ali se jim je to zgodilo, ker so bili pod stresom. Žal pa ne razmišljajo v pravo smer, se pravi, da je nujno, da takoj poskrbijo za svoje zdravje.

Vzrokov za stres je veliko. Tisto, kar je zaskrbljujoče, če že ne zastrašujoče, je, da strokovnjaki pravijo, kako se je eden glavnih vzrokov za izgorelost, povezan z delom. In ta vzrok se še vedno krepi.

Izgorelost je resnična in jo je veliko, ljudje smo preobremenjeni na vseh frontah, in to je slabo za srce, krvni tlak in možgane. Preberi na Polet.si