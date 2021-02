Odpri galerijo

Zgodnje otroštvo se začne v 3. letu starosti in zaključi z vstopom v šolo (6. ali 7. leto starosti). V tem obdobju so otroci zelo dovzetni za učenje gibalnih vzorcev, nalog. Zato se veliko staršev odloči, da svoje otroke vključi v dodatno športno dejavnost, ki pa so med seboj različne. FOTO: Shutterstock