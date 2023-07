Iz tolščaka skuhamo čaj

Tolščak v vročem in sušnem poletju uspeva na domala vseh površinah, najraje ima pognojene gredice, ker se nezadržno širi in za vrtičkarje predstavlja nadležen ter trdovraten plevel.

A je veliko več kot to. Rastlina z latinskim imenom Portulaca oleracea je namreč izjemen vir omega tri maščob, vsebuje številne vitamine, minerale in antioksidante in premore mnoge pozitivne učinke na telo.

Kot juha ali solata

Med drugim izboljšuje krvni pretok ter preprečuje nastajanje krvnih strdkov, varuje pred vnetnimi procesi ter z njimi povezanimi kroničnimi boleznimi, niža krvni tlak, dober je za zdravje sečil in prebavil, preprečuje zaprtje in blaži krče v mišicah.

V kuhinji so uporabni listi rastline, stebla so trša in zato ne tako dobrodošla. Listki so dobri kot dodatek solatam, juham, prikuham, vendar s tolščakom ne bi smeli pretiravati, saj vsebuje tudi oksalni kislino, ki v prevelikih količinah škoduje ledvicam.

Čaj iz tolščaka

Žličko listkov peljite z dvema decilitroma in pol vrele vode. Pokrijte in pustite 10 minut, nato precedite. Z medom slajen čaj je odličen pri boleznih in okužbah dihal. Pijte ga največ trikrat na dan, vedno sveže pripravljenega.