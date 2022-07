Istočasno preboleval korono in opičje koze, tako hudo je bilo

Mitcho Thompson iz Kalifornije se je hkrati okužil s koronavirusom in opičjimi kozami ter več tednov preživel v postelji. Konec junija je dobil pozitivne rezultate testa na koronavirus, zaradi česar je bil zelo oslabljen, nato pa je začel opažati majhne, ​​rdeče rane na hrbtu, nogah, rokah in vratu. »Zdravnik je bil skoraj prepričan, da imam opičje koze in imel sem oboje. Vprašal sem, ali je možno imeti korono in opičje koze hkrati, rekel je, da je.«

Thompson pravi, da se je zaradi sočasne okužbe s tema virusoma počutil, kot da ima hudo gripo. Imel je povišano temperaturo, težko je dihal, mučile so ga bolečine v mišicah in celem telesu, imel je tudi rane na koži. »Bilo mi je strašno slabo. Najhuje je bilo, da dobesedno nisem mogel vstati iz postelje, komaj sem pil vodo,« se spominja ta nesrečnež. Infektolog z Univerze Stanford potrjuje, da je možno, da je človek okužen z dvema virusoma hkrati. »Vsekakor ni nemogoče, da se to zgodi. Je pa velika smola, gre namreč za popolnoma različna virusa,« dodaja.

Svetovna zdravstvena organizacija je v soboto zaradi opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, Evropska agencija za zdravila pa je medtem priporočila cepljenje rizičnih skupin s cepivom proti ošpicam, češ da v veliki meri ščiti tudi pred opičjimi kozami.