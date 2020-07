Intimni predeli poleti: nujna higiena

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Poleti več pozornosti namenimo intimni negi. FOTO: Nastco/Getty Images

Izogibamo se uporabi odišavljenih robčkov.

Poletje nas postavlja pred številne izzive, ki jih prinašajo predvsem visoke temperature, ustrezna higiena je zanesljivo eden od njih. Potenje je nedvomno eden od neprijetnih dejavnikov, z njim pa se najpogosteje obremenjujemo ženske, sploh v dneh, ko nam jo zagode še mesečno perilo. Sploh takrat, ko bi radi brezskrbno uživali ob morju ali bazenu, nas dogajanje na intimnem področju ovira pred popolno sprostitvijo.»V poletnih mesecih je zaradi večjega potenja higiena spolovil še bolj pomembna,« pojasnjuje, dr. med., spec. ginekologije in porodništva. Zato je temu nujno prilagoditi navade in kozmetična sredstva, poudarja sogovornica: »Mila za intimno nego imajo drugačen pH kot geli za tuširanje in so izdelana prav za uporabo na intimnih predelih, tako med menstruacijo kot tudi sicer. Izogibamo se uporabi odišavljenih vlažnih robčkov na intimnih predelih ter uporabi dnevnih vložkov z neprepustno podlago. Tistim posameznicam, ki so dovzetnejše za vnetja, tako mehurja kot spolovil, svetujem tudi občasno uporabo probiotikov in laktobacilov, tudi ko ni znakov vnetja. Na voljo so tamponi z laktobacili za uporabo med menstruacijo, ko je kislost nožnice spremenjena, drugačna kot v običajnih razmerah. Svetujem uporabo bombažnih vložkov in zračnega perila, odsvetujem tangice. Sintetične tkanine ovirajo kroženje zraka in pogoji za razrast bakterij v toplem in vlažnem področju spolovila so hitro vzpostavljeni.«Menstruacija ni nujno razlog, da se izogibamo plaži ali kopališču, a vsekakor upoštevamo higienske napotke, za dobro počutje in tudi zdravje. Možnost za vnetja je v prvih dneh mesečnega perila večja, zato se takrat plavanju izogibamo, tako pozabimo na morje tudi v zadnjih dneh menstruacije, še polaga na srce sogovornica: »Če je le mogoče, namesto tamponov uporabimo raje bombažne vložke ali menstrualno skodelico, saj bomo s tem zmanjšali možnost vnetja. Ob uporabi tamponov pa ne smemo pozabiti, da je tampon vstavljen in da ga je treba pogosto, tudi po vsakem kopanju, odstraniti oziroma zamenjati. V poletju vsekakor moramo uživati, a varno in previdno, pri tem pa upoštevati nasvete, da ostanemo zdravi!«