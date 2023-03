Inteligenco podedujemo samo od enega starša: ti geni so odgovorni za to, kako pameten bo otrok

Ko je otrok na poti, se bodoči starši velikokrat sprašujejo, komu bo podoben, kaj bo podedoval po očetu in kaj po mami … Znanstveniki pa pravijo, da ste lahko prepričani vsaj o eni stvari: otrok bo inteligenten po mami.

Materini geni naj bi namreč biti tisti, ki določajo, kako pametni bodo otroci, medtem ko očetovi naj ne bi imeli vpliva, kažejo raziskave. Ženske pogosteje prenašajo gene inteligence na svoje otroke, ker se ti prenašajo s kromosomom X. Ženske imajo dva takšna kromosoma, moški pa samo enega.

Raziskave na miših

Laboratorijske študije z uporabo gensko spremenjenih miši so pokazale, da so tiste z dodatnim odmerkom materinega gena razvile večje možgane, vendar so imele manjša telesa. Tiste z dodatnim odmerkom očetovih genov pa so imele manjše možgane, a večje telo. Raziskovalci so nato v šestih različnih delih mišjih možganov identificirali celice, ki vsebujejo samo materine ali samo očetove gene, ki nadzorujejo različne kognitivne funkcije, od prehranjevalnih navad do spomina. Celice z očetovimi geni so se kopičile v delih limbičnega sistema, ki je vpleten v funkcije, kot so spolnost, hrana in agresija. Raziskovalci pa v možganski skorji, kjer potekajo najnaprednejše kognitivne funkcije, kot so sklepanje, mišljenje, jezik in načrtovanje, niso našli očetovih celic, piše yumama.rs.

A velja omeniti, da raziskave tudi jasno kažejo, da genetika ni edini odločilni dejavnik inteligence – ocenjuje se, da je le 40 do 60 odstotkov inteligence dedne, ostalo je odvisno od okolja.