Inkontinenca še vedno tabu: v vseh starostnih obdobjih pri obeh spolih

Nenadzorovano uhajanje urina ali urinska inkontinenca je pogosta in neprijetna nadloga, ki se pojavlja v vseh starostnih obdobjih pri obeh spolih, vendar imajo z njo večje težave ženske. Pogosto se pojavlja pri ženskah ob začetku klimakterija, tudi po operativnih posegih v mali medenici, ki prizadenejo živčevje in mišice medeničnega dna.

Lahko se pojavi tudi v kombinaciji z drugimi bolezenskimi stanji, zlasti diabetesom, pogostimi okužbami sečil in živčno-mišičnimi degenerativnimi boleznimi. Inkontinenca je lahko posledica poškodbe sečnih organov, hrbtenice ali možganov, v skrajnih primerih pa tudi psihičnih bolezni oziroma zdravljenja, pravi Andrej Kmetec, dr. med., specialist urologije iz Medicinskega centra Barsos. In še, da pri preventivi lahko veliko prispevamo sami z redno prehrano, ki ni preobilna, in redno pravilno telesno vadbo. Priporočljive so vaje za aktivacijo medeničnih mišic kot pri težavah z erekcijo.

Kmetec poudarja, da nikakor niso ustrezne vaje, ki povečajo pritisk znotraj trebušne votline, kot so trebušnjaki, dvigovanje uteži ali zelo intenzivne aktivnosti, kot sta recimo tek ali skakanje. Za pravilne vaje se je torej najbolje obrniti na dobrega in v tej smeri izkušenega fizioterapevta, ki bo priporočil ustrezno vadbo za medenično dno in prikazal izvajanje keglovih vaj.

Več oblik

Najpogostejši obliki inkontinence sta stresna urinska in urgentna inkontinenca. Stresna urinska se pojavlja v trenutkih, ko se poveča pritisk v trebušni votlini, ki ga lahko povzročajo kihanje, kašljanje, dvigovanje bremen, hoja po stopnicah itd. Vzrok so slabost mišic medeničnega dna, nepravilen položaj vratu sečnega mehurja in sečnice ali slabost mišice zapiralke, težavo opiše Kmetec.

V veliko primerih jo je mogoče uspešno preprečiti in zdraviti, a je treba pomoč poiskati pravočasno. FOTO: Fizkes/Getty Images

»Urgentna inkontinenca nastane v trenutkih, ko se pojavi nenadna potreba oziroma nuja po uriniranju, prizadeti bolnik pa te nuje ne more zadržati in ne more priti pravočasno do stranišča. Vzrok je čezmerna aktivnost sečnega mehurja, ki lahko nastane zaradi različnih razlogov, denimo lokalne patologije v sečnem mehurju, nevrogenih motenj, vnetja in draženja sečnega mehurja od zunaj, kot na primer pri povečani prostati pri moških. V tem primeru lahko gre tudi za sistemska obolenja, kot je denimo sladkorna bolezen. Poleg teh dveh oblik poznamo še pretočno inkontinenco, pri kateri je sečni mehur ves čas poln, uhaja pa urin, ki nastane pri raznih anatomskih ali funkcionalnih anomalijah, ki so lahko prirojene ali pridobljene,« pojasni Andrej Kmetec.

Ne sramujmo se

Čeprav lahko inkontinenco v veliko primerih uspešno preprečijo in zdravijo, še vedno le malo ljudi pravočasno poišče pomoč. Veliko ljudi, predvsem ženske, se težav sramuje, zato jih prikrivajo pred svojci, okolico, celo pred zdravstvenimi delavci.

Moški menijo, da bolezen doleti samo ženske, zato kar dolgo traja, preden si priznajo težave in obiščejo zdravnika.

»Dejstvo je, da veliko žensk pomoči ne poišče, ker menijo, da je inkontinenca neizogibna spremljevalka starosti. Poleg tega je žal še vedno tabu. Pri moški populaciji pogosto opazim miselnost, da je to bolezen, ki lahko doleti samo ženske, zato kar dolgo traja, preden si priznajo težave in obiščejo zdravnika,« pravi specialist urologije in dodaja, da se je pomembno o tej težavi pogovarjati, o njej govoriti na glas, saj bodo tako ljudje spoznali, da bolezni, povezane s sečili, niso nič sramotnega; treba jih je odkriti pravočasno in jih začeti zdraviti.